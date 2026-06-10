¿Nuestros campos de golf realmente han reducido los riesgos de pesticidas?

Cada tres años, desde 2003, los propietarios de campos de golf deben informar a Quebec de su plan de acción en materia de reducción del uso de pesticidas. Estos planes deben ser firmados por agrónomos.

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente no tiene competencia para apretar las tuercas a los operadores si no se alcanzan los objetivos.

De hecho, las autoridades sólo comprueban si el plan ha sido elaborado y transmitido. Se trata de “un enfoque de apoyo”, ya que el cumplimiento de los objetivos “no está sujeto a ninguna obligación reglamentaria”, confirma el ministerio en una respuesta enviada a las Cooperativas de Información.

Calidad del curso y “huella mínima”

Hay aproximadamente 300 campos de golf en la provincia, con un total de unas 9.000 hectáreas.

Los planos exigidos por Quebec deben presentar la cantidad total de cada pesticida aplicado en las rutas. Sin querer criticar esta exigencia ministerial, el agrónomo Marc Laganière se pregunta si este retrato es “realmente relevante”.

Consultor de 36 clubes de golf, el Sr. Laganière explica que un operador puede utilizar más pesticidas de los previstos en su plan de reducción.

“Si tenemos un año excepcional, muy lluvioso y con más setas de lo habitual, no recibiremos un tirón de orejas porque no hemos logrado nuestro objetivo”, afirma Laganière.

El agrónomo cree que las autoridades deberían confiar más en los “índices de riesgo”.

“El golf es un juego y la calidad de las superficies es importante. No hace nada para bajar los índices de riesgo o las cantidades si perdemos la superficie de juego. Ese no es el objetivo. Se trata de cumplir con las expectativas del cliente y guiarlo para que deje una huella mínima”. – Marc Laganière, agrónomo

La evaluación más reciente de los planes de reducción, que abarca los años 2021 a 2023, muestra una reducción del 40% desde principios de la década de 2000. Por lo tanto, el Ministerio de Medio Ambiente considera que se ha alcanzado su objetivo, ya que la cantidad de pesticidas en los campos de golf de la provincia está disminuyendo.

El director general de la Asociación de Clubes de Golf de Quebec, Stéphane Dubé, señala que la cantidad de pesticidas utilizados en los campos de golf representa el 0,5% de estos productos químicos vendidos en Quebec.

Esto representa 25.000 kilos de principios activos, según la última Revisión de los planes de reducción de pesticidas (2021-2023).

El documento muestra que los biopesticidas, agentes de control de plagas de origen natural, han aumentado y representan el 26 por ciento del total de usos en los campos de golf de la provincia.

Mayores riesgos

A pesar de la disminución del uso de pesticidas, los indicadores de riesgo vinculados a estos productos siguen una tendencia opuesta.

Según la última evaluación de los planes de reducción, los riesgos para la salud han aumentado un 12% desde el período de referencia 2003-2005. Los de medio ambiente subieron un 33%.

Los campos de golf deben presentar cada tres años un plan de reducción de pesticidas al Ministerio de Medio Ambiente. (Simon Séguin-Bertrand/Archives Le Droit)

Sin embargo, es difícil establecer con certeza el alcance de estos riesgos.

Según un estudio estadounidense publicado en 2025 en Red JAMA (Revista de la Asociación Médica Estadounidense)las personas que viven a 1 milla de un campo de golf tienen el doble de probabilidades de ser diagnosticadas con la enfermedad de Parkinson que las que viven a 6 millas o más de distancia.

Los hallazgos informados por la Fundación Parkinson también sugieren que los pesticidas podrían filtrarse al agua potable y aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad en las áreas circundantes.

Si l’étude avanza una correlación, no establece un vínculo causal. Será necesaria más investigación.

Martin Pelletier, profesor del departamento de microbiología, infectología e inmunología de la Universidad Laval, explica que las personas que corren mayor riesgo son las que manipulan los productos.

Un golfista no debe temer poner los pies en el césped ni recoger la bola en el green.

“La piel sigue siendo una barrera importante”, afirma.

El gobierno de Quebec señala que los alimentos suelen ser la principal fuente de exposición a los pesticidas.

Es difícil predecir los efectos de estos productos químicos en la salud, explica Pelletier.

Destaca que es necesario distinguir entre los efectos de estos productos en el laboratorio, en un ambiente controlado, y el impacto en la población.

“Estamos expuestos a multitud de productos que interactúan entre sí”, señala el investigador. Decir que un pesticida causa cáncer, la asociación no es tan simple.

“Los cigarrillos tardaron años en establecer la asociación de que causaban cáncer y que era una causa real y conocida”.

Todavía aboga por minimizar el uso de pesticidas. Si afectan al metabolismo de una planta, es una ilusión creer que no tienen ningún impacto sobre nosotros, explica Pelletier.

“Deberíamos utilizar lo menos posible elementos químicos. [â€¦] Estos productos siempre terminan teniendo pequeños efectos, y es la acumulación en nuestras vidas lo que creará un problema”.

el momento adecuado

Guillaume Grégoire, agrónomo y profesor del departamento de ciencias vegetales de la Universidad Laval, subraya que el estado de Quebec es uno de los que más documenta el uso de pesticidas en los campos recorridos por los golfistas.

â€œNo hay otro, que yo sepa, donde los superintendentes [des terrains] “Deben enviar su solicitud anual de pesticidas a un gobierno”, dice.

Según un estudio realizado por Grégoire y otros investigadores, el uso de pesticidas en los campos de golf podría aumentar entre un 30% y un 141% de aquí a 2100 debido al cambio climático.

Esta conclusión surge de una investigación realizada con datos del Ministerio de Medio Ambiente y que fue financiada por fundaciones vinculadas al sector del golf.

Tenía ciertas limitaciones, según Grégoire, entre otras cosas porque no tiene en cuenta ciertos factores, como el tipo de suelo.

Tal aumento podría conducir a mayores riesgos ambientales, sugiere el estudio.