Los demócratas de izquierda están en lo más alto, pero ¿podrán atraer a los votantes indecisos?

Un sábado por la tarde en Michigan, con el cielo aún nublado por el humo de los incendios forestales canadienses, cientos de votantes abarrotaron la opulenta Ópera de Detroit, de 104 años de antigüedad, levantándose de sus asientos para vitorear en voz alta mientras el senador Bernie Sanders y la representante demócrata Alexandra Ocasio-Cortez subían al escenario.

Como dos de las principales figuras de la izquierda estadounidense, Ocasio-Cortez y Sanders estaban allí para defender al aspirante al Senado Abdul El-Sayed, un médico que postula una plataforma de atención médica universal.

Sus partidarios llevaban carteles con el lema de El-Sayed “Medicare para todos” y vestían camisetas que instaban a poner fin a la aplicación de la ley de inmigración y a la ayuda estadounidense a Israel.

Pero no fueron los únicos que lo sintonizaron.

Los votantes y políticos de todo el país están atentos para ver si El-Sayed puede obtener la nominación demócrata para postularse al Senado en las elecciones de mitad de período de noviembre. Su oponente, la congresista Haley Stevens, es una política experimentada con mucho dinero, gracias en parte a las grandes donaciones corporativas para sus campañas.

Los dos representan las divisiones dentro del Partido Demócrata en su intento de recuperar el control del Congreso. De un lado está el establishment centrista, respaldado por los actores tradicionales del poder. Por el otro está el ala izquierda del partido, ejemplificada por Sanders y Ocasio-Cortez, así como por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

Pero si bien los demócratas de izquierda han visto una ola de victorias durante las primarias de este verano, incluso en Nueva York y Colorado, lo que queda por ver es si podrán recuperar el apoyo de los votantes desilusionados de la clase trabajadora, que acudieron en masa al presidente Donald Trump en 2024.

En Michigan, que votó por el demócrata Joe Biden en 2020 pero por Trump cuatro años después, el escaño abierto en el Senado es una victoria obligada para los demócratas.

El escaño lo había ocupado uno de los suyos, y si el partido espera lograr avances en el Senado y detener la agenda de Trump, tendrán que mantenerlo. Quien gane las primarias el 4 de agosto competirá contra el aliado de Trump, Mike Rogers, el 3 de noviembre.

En la manifestación del sábado, algunos entre la multitud se sintieron esperanzados, ya que Ocasio-Cortez prometió que El-Sayed representaba la “política del futuro”.

Pero a kilómetros de distancia del lugar, otros votantes estaban menos seguros de su capacidad para vencer a Stevens o para asegurar una victoria de los demócratas promocionando políticas como atención médica para todos y una firme oposición a la campaña militar de Israel en Gaza.

“Quizás este no sea el momento para los progresistas”, dijo Colleen Houlihan, una mujer de 74 años de Ferndale, Michigan, que probablemente votará por Stevens. “Quiero un cambio radical en el país, pero tenemos que empezar con esta administración y tiene que haber un candidato elegible para devolver el poder a manos sensatas”.