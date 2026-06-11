Fifa y Fifpro alcanzan un acuerdo histórico sobre el futuro del fútbol.

Fifa ha alcanzado un acuerdo histórico con el sindicato mundial de jugadores Fifpro, lo que significa que los jugadores estarán representados cuando se acuerden decisiones importantes que afecten al juego. Ante varias demandas legales separadas relacionadas con el bienestar de los jugadores, Fifa ha acordado un memorando de entendimiento con Fifpro, que según ellos “marca un cambio de paradigma en la gobernanza del fútbol profesional, con estándares de transferencia de jugadores y bienestar de los mismos”.

Por primera vez, Fifpro tendrá un veto sobre áreas clave de la gobernanza del juego y también acceso como observador, con derecho a intervenir, en el poderoso Consejo de la FIFA, el órgano de toma de decisiones del fútbol mundial. Fifa dice que ha alcanzado el acuerdo con la condición de que todas las acciones legales en su contra, iniciadas por Fifpro, sean retiradas.

En octubre de 2024, Fifpro presentó una demanda por “abuso de dominio” contra Fifa relacionada con el calendario de partidos sobrecargado. A principios de esta semana, el ex centrocampista francés Lassana Diarra llegó a un acuerdo en su demanda por daños, inicialmente por 65 millones de euros (56,1 millones de libras), contra Fifa y la Asociación de Fútbol de Bélgica después de que su contrato fuera cancelado por el club ruso Lokomotiv Moscú y posteriormente le negaran un traslado a Charleroi en 2014.

Uno de los elementos clave del acuerdo es que los jugadores tendrán una mayor protección contra prácticas abusivas, como obligarlos a entrenar solos, retener sus pasaportes o abusar de los procedimientos de registro. En tales circunstancias, los jugadores podrán cancelar sus contratos y seguir recibiendo los pagos que les corresponden bajo dichos contratos, reclamar compensación por gastos justificados y potencialmente exigir un pago adicional de seis meses en concepto de daños y perjuicios.

Los clubes que no respeten sus obligaciones contractuales enfrentarán consecuencias deportivas y financieras más rápidas y efectivas. El presidente de Fifpro, Sergio Marchi, dijo: “Este acuerdo representa un paso importante para el fútbol. Asegurar que los jugadores y sus representantes tengan una voz significativa en decisiones que afectan sus carreras no solo es beneficioso para los futbolistas, sino también para el juego en su conjunto”.

Hablando en el Estadio Azteca de la Ciudad de México un día antes de que comience la Copa del Mundo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió el acuerdo. “Se trata de unidad, de reunir a todos”, dijo. “Siempre hemos tenido diálogos. Ahora, a veces no estás de acuerdo, cuando no lo estás, bueno, puedes ir y decirlo a todos, o puedes sentarte y discutir y ver qué tiene sentido. Por lo tanto, firmamos un memorando de entendimiento con Fifpro, todo está acordado”.

[Context: El acuerdo entre Fifa y Fifpro otorga a los jugadores más voz en la toma de decisiones y protección contra prácticas abusivas. Fact Check: Lassana Diarra llegó a un acuerdo en su demanda por daños contra Fifa y la Asociación de Fútbol de Bélgica después de que su contrato fue cancelado y se le negara un traslado a otro club en 2014.]