El peso cae más en ocho semanas desde la liquidación de mitad de período

Una incipiente caída del peso argentino está cobrando impulso, a medida que los inversores se vuelven más reacios al riesgo y las autoridades de Buenos Aires aflojan su control sobre la volátil moneda.

El peso ha bajado aproximadamente un seis por ciento en las últimas ocho semanas, la mayor caída en los mercados emergentes en ese tiempo y la mayor caída de la moneda desde que el período previo a las elecciones de mitad de período sacudió los mercados del país en octubre pasado. Ahora se encuentra cerca de un mínimo de cinco meses, después de borrar una gran parte de sus ganancias de 2025.

Varios factores están impulsando la caída. Mientras el peso cotiza libremente dentro de un rango que se amplía cada día, el Banco Central está permitiendo que las tasas de recompra a un día –un punto de referencia para los inversores– se mantengan por debajo de la inflación. También se retiró del mercado de futuros del dólar en mayo, un escenario que han aprovechado para controlar su moneda. El gobierno publicará nuevos datos de inflación el jueves.

El cambio de estrategia se produce en un momento en que los inversores esperan flujos financieros más débiles hacia los mercados emergentes y un dólar más fuerte a nivel mundial. Varios bancos centrales latinoamericanos mantienen firmes las tasas de referencia o se preparan para endurecer sus políticas.

En Brasil y Perú, donde las tasas de interés están por encima de la inflación, los economistas esperan que las autoridades aumenten los costos de endeudamiento al menos una vez este año. Los pronósticos para la tasa de referencia de Brasil han aumentado y los analistas ahora la ven en 13,5 por ciento para diciembre. En Perú, las autoridades han señalado que están dispuestas a aumentar las tasas si la inflación sigue acelerándose. Colombia mantiene su tasa en 11,25 por ciento. México es la excepción, después de un pequeño recorte a principios del mes pasado.

Pero en Argentina, el Banco Central está más centrado en la cantidad de dinero en circulación que en las tasas de interés, que se mantienen alrededor del 20 por ciento en comparación con las expectativas de inflación para los próximos 12 meses de alrededor del 23 por ciento. El debilitamiento del peso es, en parte, un reflejo del nuevo enfoque del Banco Central.

En los últimos 60 días, aceleró su caída frente al dólar, revirtiendo un repunte ajustado a la inflación que se había acumulado durante los primeros cuatro meses del año, incluso cuando los precios se aceleraron un 12,3 por ciento durante ese período.

“El mercado vio la menor intervención del Banco Central en los futuros del dólar durante mayo como una decisión política para buscar un tipo de cambio nominal más débil”, dijo Alejo Costa, estratega de Max Capital en Buenos Aires.

El contexto global también influye: las tasas más altas están afectando a los mercados emergentes, el real brasileño está más débil y los precios de la soja, el trigo, el petróleo, la plata y el oro están cayendo. Pero eso, dice Costa, no lo explica todo: “El shock global explica el 25 por ciento de la historia, no más que eso. El resto es idiosincrásico”.

La renovada debilidad del peso perjudica la cosecha de Argentina, cuando el país tiende a recibir su mayor entrada de dólares. Pero la cantidad de billetes verdes tiende a disminuir en la segunda mitad de cada año.

En ese contexto, los exportadores ahora también parecen menos dispuestos a vender a estos niveles. Las ventas diarias en dólares de los exportadores agrícolas no han cumplido con las previsiones y promediaron 142 millones de dólares en lo que va del segundo trimestre, un 11 por ciento menos que el ritmo del año pasado, según la cámara industrial CIARA-CEC.

Luego de la apreciación real del peso, algunos buscan coberturas o se niegan a validar el tipo de cambio actual, agregando presión sobre la moneda.

El gobierno también podría estar tratando de evitar entrar en la segunda mitad del año con un peso demasiado fuerte y vulnerable a una venta masiva abrupta a medida que el país se acerca al ciclo electoral de 2027, dijo Costa.

Después de una avalancha de dólares hacia Argentina en los últimos meses, los observadores del mercado están empezando a preocuparse por la salida de dinero.

“Ahora estamos más preocupados por las salidas financieras”, escribió Álvaro Vivanco, estratega de mercados emergentes de Wells Fargo, en un informe a sus clientes esta semana. El banco cerró sus recomendaciones de vender dólares por pesos argentinos. “Argentina ha sido una operación popular para un segmento de inversores, y anticipamos algunas salidas después de un fuerte desempeño impulsado por el carry”.

Andrés Borenstein, economista de BTG Pactual que escribe un boletín semanal, dijo que Argentina también está siendo golpeada por un movimiento más amplio en los mercados globales. Por otro lado, el riesgo soberano de Argentina, otro barómetro para los inversores, se mantiene en torno a los 500 puntos básicos, cerca de un mínimo de varios años, señala Borenstein, lo que indica que los inversores pueden tolerar las pérdidas del peso por ahora.

“Hasta cierto punto, lo que ocurrió fue que el dólar se fortaleció a nivel mundial”, dijo Borenstein. “El real cayó, al igual que la mayoría de las monedas de los mercados emergentes. Los mercados globales también tuvieron una mala semana y eso no es bueno para Argentina”.

por Ignacio Olivera Doll, Bloomberg