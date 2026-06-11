Aduanas de Hong Kong atacan antes de la Copa del Mundo, confiscando $20 millones en productos falsos

HONG KONG (AP) – A pocas horas de que diera comienzo la Copa del Mundo, las autoridades de Hong Kong anunciaron la incautación de 230,000 artículos sospechosos de falsificación por un valor estimado de $20 millones, incluidas camisetas relacionadas con el muy esperado torneo de fútbol.

Camisetas falsas

La incautación incluyó alrededor de 30,000 camisetas, algunas tan finamente hechas que resultaban difíciles de distinguir de las camisetas auténticas, según informó el inspector senior Wayne Chung del departamento de aduanas de Hong Kong el jueves.

La mayoría de las camisetas eran copias de las auténticas de los jugadores, que suelen ser más caras que las versiones de aficionados porque tienen un mejor diseño y están hechas de materiales de mayor calidad, dijo.

Todas estaban destinadas a mercados extranjeros, con casi el 80% listas para ser enviadas a las Américas, donde la Copa del Mundo es coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.

México juega en el partido inaugural del torneo contra Sudáfrica el jueves.

Otros productos falsificados

Calzado, relojes, altavoces y bolsos también fueron incautados en la operación, parte de la cual tuvo lugar en centros logísticos desde finales de mayo hasta principios de junio. Se exhibieron bolsos inspirados en Louis Vuitton y relojes Rolex en una conferencia de prensa el jueves.

Chung dijo que creía que las falsificaciones posiblemente estaban destinadas a satisfacer la demanda de turistas en otros lugares. Las autoridades aún estaban investigando el origen de los productos.

Seis personas arrestadas

Un camionero fue arrestado en un puesto de control fronterizo en un puente que conecta Hong Kong con la China continental y Macao, un centro de casinos vecino, durante la operación. Otras cinco personas fueron arrestadas en relación con la venta de camisetas falsas en línea. Todos han sido puestos en libertad bajo fianza.

Chung dijo que cualquier persona que importe, exporte, venda o posea productos falsificados para la venta enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de aproximadamente $64,000 si es condenada.

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