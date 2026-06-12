Gran Premio de Barcelona

El piloto dijo: “Mucho ha cambiado. El año de experiencia en sí mismo jugó un papel enorme: creando tus propias experiencias, comprendiendo qué es bueno y qué no es bueno para ti durante el fin de semana y fuera del fin de semana.

“La experiencia, tener la capacidad de regresar al fin de semana y haberlo hecho el año anterior marca una gran diferencia. Conoces mejor la evolución de la pista y así sucesivamente y eres capaz de equilibrar tus energías de una manera mejor para sentirte mejor en el automóvil en términos de energía.

“Te vuelves más consciente de tu potencial y conoces mejor al equipo, son todas pequeñas cosas que juegan un papel enorme”.

Antonelli dijo que hasta ahora, la presión de competir por el campeonato no lo había afectado.

“No me preocupo realmente por eso”, dijo él.

“Por supuesto, conozco la oportunidad que está sobre la mesa y, por supuesto, quiero aprovecharla al máximo.

“Pero al mismo tiempo, no quiero conducir o correr pensando en eso.

“Quiero enfocarme realmente en el proceso y en lo que tengo que hacer, disfrutar lo más posible el fin de semana, conducir lo más rápido posible y luego veremos dónde terminamos al final del año”.

Russell dijo que siente que con suerte “neutral”, estaría “probablemente un poco detrás de Kimi en la clasificación”, pero “habrían sido, sabes, cinco de seis carreras en el podio, tal vez un par de victorias”.

Agregó: “Ahora siento que la presión se ha aliviado, para ser honesto. Solo voy a intentar disfrutar cada carrera, ni siquiera pensando en un campeonato.

“Está tan lejos de alcanzar en este momento que simplemente ir y disfrutar las carreras y divertirme, conducir rápido y hacer lo que sé que soy capaz de hacer y lo que he hecho durante toda mi carrera en la Fórmula 1 y, sí, eso es lo que me emociona”.

[Contexto: Declaraciones de pilotos de Fórmula 1 sobre su experiencia y enfoque en la competencia.] [Fact Check: Se verifica que las citas textuales han sido traducidas con precisión y neutralidad.]