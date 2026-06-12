Historia natural de GCSE para enseñar a los adolescentes a plantar jardines amigables con las flores silvestres.

Los alumnos de las escuelas aprenderán cómo plantar un jardín amigable para las flores silvestres, según planes tan esperados anunciados el jueves para un GCSE de historia natural en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

Los defensores han estado pidiendo durante más de una década que se introduzca el estudio de la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global como una materia dedicada en las aulas de todo el país, pero a pesar de que se había elaborado previamente un plan de estudios, su lanzamiento ha enfrentado retrasos repetidos.

El gobierno ha publicado una consulta sobre el plan de estudios para el GCSE, con planes para que los estudiantes estudien tres áreas principales: hábitats y vida silvestre en el Reino Unido; influencia humana sobre el mundo natural; y un estudio del colapso climático, la pérdida de biodiversidad y la conservación.

El naturalista, explorador, presentador y escritor Steve Backshall dijo que con esta generación se espera que enfrenten algunos de los “desafíos más grandes a los que la humanidad se haya enfrentado”, la cualificación les daría el conocimiento y las herramientas para “no solo entender esos desafíos, sino ser parte de la solución”.

El contenido del tema también examinará las influencias humanas en el mundo natural, como la pesca y la deforestación, y explorará cómo las acciones cotidianas, desde la creación de jardines amigables para la vida silvestre hasta la reducción del corte de los bordes de las carreteras, pueden apoyar la biodiversidad.

Una parte clave del GCSE incluirá tiempo dedicado al aire libre, con los profesores obligados a incluir al menos 20 horas de trabajo de campo como parte del curso.

El acceso a espacios verdes para los alumnos de las escuelas está lejos de ser igualitario. Sin embargo, la secretaria de educación, Bridget Phillipson, dijo que el trabajo de campo podría llevarse a cabo en los terrenos de la escuela o en un parque.

“Quiero que este sea un GCSE accesible y disponible para la mayor cantidad de jóvenes posible, no algo que esté determinado por si las personas pueden permitirse viajes costosos a una considerable distancia”, dijo.

Stephanie Holt, la gerente de capacitación en biodiversidad del Reino Unido en el Museo de Historia Natural, que ha estado trabajando con el gobierno para elaborar el plan de estudios propuesto, dijo que al centrarse en las horas pasadas fuera en lugar de los días, permitiría a los profesores y alumnos centrarse en las “especies que están a su alrededor”.

Se trataba de “inspirar la curiosidad en tu puerta, literalmente sin importar dónde esté esa puerta”, dijo.

Phillipson dijo que el GCSE complementaría materias existentes como la biodiversidad y la geografía, y que uno de los “cambios más grandes” sería el grado en que los jóvenes podrían pasar tiempo adquiriendo habilidades prácticas.

“Se trata de llevar su conocimiento basado en el aula a su comunidad para realmente ver cómo funciona de una manera muy práctica”, dijo.

Doug Gurr, director del Museo de Historia Natural, dijo que el GCSE proporcionaría una forma “más accesible” de aprender al alejarse de los libros.

“El aprendizaje a través de libros es importante, pero no es para todos”, dijo. “Necesitamos que la gente haga cosas además de leer libros”.

El gobierno ha sido acusado repetidamente de atacar el valor del mundo natural, con el primer ministro, Keir Starmer, y la canciller, Rachel Reeves, posicionando repetidamente la naturaleza como un obstáculo para el crecimiento económico.

Phillipson mantuvo que el crecimiento no está en conflicto con el medio ambiente natural y dijo que el GCSE “apoyaría a los jóvenes a explorar su interés y curiosidad por el mundo natural”.

El gobierno planea que la historia natural se enseñe por primera vez en las escuelas al mismo tiempo que la enseñanza de los GCSE revisados después de la reciente revisión del plan de estudios y evaluación.