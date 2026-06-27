Rumores de transferencia, noticias: Man City para luchar contra Arsenal,…

Manchester City es el último equipo en unirse a la carrera por el centrocampista de Lille y Marruecos, Ayyoub Bouaddi, mientras que el AC Milan ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain por un acuerdo de 74 millones de euros para fichar al delantero Gonçalo Ramos. Únase a nosotros para conocer las últimas noticias de transferencias y rumores de todo el mundo.

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RUMORES EN TENDENCIA

El centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi es visto como una futura estrella. Rob Newell – CameraSport via Getty Images

– Después de acordar un acuerdo de 116 millones de libras para fichar al centrocampista Elliot Anderson del Nottingham Forest, el Manchester City es el último equipo en unirse a la carrera por el centrocampista de Lille y Marruecos, Ayyoub Bouaddi, según Matteo Moretto. El City ya ha contactado por un acuerdo por el jugador de 18 años, que ha impresionado en la Copa del Mundo hasta ahora. Arsenal, Liverpool y Real Madrid también han sido vinculados a un movimiento, que parece estar listo para concretarse después de que termine el torneo. Mientras tanto, Newcastle está preparado para que el City intensifique su interés en el centrocampista Sandro Tonali, según informa The Telegraph.

– El AC Milan ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain por un acuerdo de 74 millones de euros para fichar al delantero Gonçalo Ramos, según The Athletic. La transferencia está destinada a ser un acuerdo récord para los Rojinegros y supera el récord anterior, que fue de 35 millones de euros para traer al extremo Rafael Leão de vuelta en 2019. Ramos, de 25 años, dejará el PSG con 45 goles y 10 asistencias en 131 apariciones para el club.

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– Bournemouth se ha unido al Arsenal en la carrera por fichar al joven del PSG, Emmanuel Mbemba, este verano, según informa la BBC. El defensa de 18 años, que puede jugar de lateral izquierdo y central, está listo para dejar a los campeones de la Ligue 1 como agente libre a fin de mes. Bournemouth ha realizado una oferta que permitiría a Mbemba tener una vía a través de su club hermano, Lorient. Mientras tanto, se afirma que la oferta del Arsenal ha “impresionado” al jugador.

– Se espera que el Chelsea pague una tarifa de 47.5 millones de libras para fichar al defensa central Maxence Lacroix del Crystal Palace este verano, según L’Equipe. El jugador de 26 años se mudará a West London al final de la Copa del Mundo y actualmente está con la selección de Francia, y jugó los 90 minutos completos en la victoria por 4-1 sobre Noruega. El defensa ha disputado 98 partidos con el Crystal Palace desde su llegada del Wolfsburgo, ayudando a las Águilas en su camino hacia los triunfos en la FA Cup, la Conference League y la Community Shield.

– Se espera que el portero de Gales, Karl Darlow, rechace una oferta para fichar por el Manchester United a favor de quedarse en el Leeds United este verano, informa TEAMtalk. Ahora hay confianza en que Darlow firmará un nuevo contrato de dos años en Elland Road, aunque no está garantizado que sea el titular. Se espera que otro portero llegue en la ventana de transferencias, lo que significa que la salida de Lucas Perri está en puertas. Para el Manchester United, significa que la búsqueda probablemente continuará para encontrar un N.º 2 para Senne Lammens.

FUENTES DE ESPN

– El Arsenal ha tenido una oferta de 55 millones de libras por el centrocampista Bruno Guimarães rechazada por el Newcastle United. Los Gunners han mantenido discusiones preliminares con los representantes del jugador y han recibido el estímulo para creer que un acuerdo podría ser posible. Leer

– José Mourinho aún quisiera fichar un nuevo centrocampista en el Real Madrid, pero el club ha decidido posponer cualquier llegada adicional al menos hasta que uno de los actuales centrocampistas, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham o Arda Güler, se vaya. Leer

– El Manchester City llegó a un acuerdo con el Nottingham Forest para fichar a Elliot Anderson. El centrocampista inglés, que forma parte de la selección de Thomas Tuchel en la Copa del Mundo, está listo para mudarse al Etihad Stadium por una tarifa récord para un jugador británico. Fuentes cercanas al City afirman que el acuerdo es menor que el récord británico anterior de 125 millones de libras establecido cuando Alexander Isak se mudó de Newcastle a Liverpool el verano pasado, y es una tarifa fija de 116 millones de libras sin extras. Leer

– El AC Milan ha rechazado un acercamiento del New York City FC por el atacante estadounidense Christian Pulisic, afirmando que el jugador no está disponible. El contrato actual de Pulisic se extiende hasta junio de 2027, con una opción del club para extender ese acuerdo por un año. Leer

OTROS RUMORES

– Como han acordado mantener a Nico Paz en el club, después de que el Real Madrid informara al equipo de la Serie A que activarían la cláusula de regreso de 9 millones de euros en su contrato. Aunque ese movimiento está casi completo, Los Blancos han insertado otra cláusula de regreso en ese acuerdo, que podría ser utilizada en el futuro. (Fabrizio Romano)

– Eduardo Camavinga no está dispuesto a abandonar el Real Madrid este verano, a pesar de que el club está abierto a una salida del centrocampista. (Mundo Deportivo)

– Ajax continúa presionando por un acuerdo de préstamo para fichar al portero del Barcelona Marc-André ter Stegen. Aún no se ha llegado a un acuerdo para el jugador de 34 años, pero las negociaciones están en curso. (Florian Plettenberg)

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– Brentford está en conversaciones con Burnley para fichar al extremo Jaidon Anthony. Anthony, de 26 años, anotó nueve goles la temporada pasada, y los Clarets han fijado una valoración de 20 millones de libras para fichar al exjugador de la academia del Arsenal. (BBC)

– El Arsenal está listo para presentar una primera oferta formal por el mediocampista del Aston Villa Morgan Rogers, y el Villa podría aceptar a regañadientes una oferta de más de 100 millones de libras. (Football Insider)

– El Everton admira al delantero del Arsenal Gabriel Jesus, pero puede encontrar difícil concretar el fichaje del versátil brasileño. (Football Insider)

– Chelsea, Manchester United y Arsenal han estado mostrando interés en el mediocampista del Barcelona Marc Bernal. El jugador de 19 años está comprometido con el Barça, sin embargo, y no tiene intención de marcharse. (Mundo Deportivo)

– Nottingham Forest está siguiendo al centrocampista de Costa de Marfil Christ Inao Oulai, de 20 años, como opción para reemplazar a Anderson. Pero Sunderland y Brentford también están en la contienda por la estrella del Trabzonspor, cuya transferencia está valorada en 40 millones de euros. (Mirror)