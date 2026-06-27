Wai Kai será la sede del clasificatorio olímpico de surf para el equipo de EE. UU.

HONOLULU (HawaiiNewsNow) – Una instalación recreativa de West Oahu está organizando un clasificatorio olímpico para un lugar en el equipo de surf de EE. UU.

El concurso Wai Kai Surf League se llevará a cabo el sábado 11 de julio a las 4 p.m.

Si bien el evento contará con divisiones para surfistas de todas las edades y niveles de habilidad, solo las divisiones abiertas masculinas y femeninas servirán como divisiones de clasificación oficiales del equipo de EE. UU.

Los ganadores de esas divisiones asegurarán su lugar en el Equipo de EE. UU. y obtendrán un viaje con todos los gastos pagados para competir en la Copa Continental de Surf en Lakeside Surf en el estado de Washington durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Los Juegos Olímpicos de Verano se celebrarán en Los Ángeles en 2028.

“Estamos entusiasmados de organizar una competencia que no sólo muestra talento sino que también brinda un camino para el avance en el deporte”, dijo Adam Muller, director de experiencia para invitados y promociones locales de Wai Kai. “Hawái siempre ha producido surfistas talentosos y este evento crea otra oportunidad para que los atletas locales compitan a un alto nivel y persigan sus objetivos en un escenario nacional”.

Después del clasificatorio, Wai Kai será el anfitrión de la ceremonia de apertura de las Finales Honua el miércoles 22 de julio, dando la bienvenida a jóvenes surfistas de todo el mundo antes de la Copa Mundial de Surf Interescolar.

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