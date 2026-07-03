Tandragee 100: James Walsh muere después de accidente en carrera de carretera

El piloto de la República de Irlanda, James Walsh, falleció después de un accidente en la carrera de motocicletas Tandragee 100 el sábado.

Walsh se estrelló en la carrera de apoyo senior, que luego fue detenida por una bandera roja.

Fue tratado en el lugar antes de ser llevado al hospital en helicóptero.

El piloto de Cork había ganado la carrera de apoyo junior el sábado antes de su accidente fatal.

El Club de Motocicletas y Automóviles de North Armagh (Sección de Asfalto) Ltd, que organiza la Tandragee 100, confirmó la muerte de Walsh con “profunda tristeza”.

“Estamos completamente destrozados por esta trágica pérdida, y todo nuestro club está de luto por un miembro verdaderamente valioso de nuestra comunidad de carreras”, dijo el comunicado.

“Las carreras en carretera son un deporte construido sobre la pasión compartida y los lazos estrechos, lo que hace que una pérdida como esta resuene profundamente con cada piloto, oficial y fanático.

“Nuestros pensamientos, oraciones y más profundas condolencias están con su [pareja] Claire, su madre Geraldine, el resto de su familia, amigos y los miembros de su propio club durante este tiempo increíblemente devastador.

“Queremos expresar nuestra inmensa gratitud al Equipo Médico de MCUI UC, la tripulación del helicóptero y el personal médico que lucharon tan duro por salvarlo.”

Después de un retraso de dos horas mientras los médicos atendían a Walsh, se intentó reiniciar la carrera de apoyo senior, pero fue detenida por una segunda bandera roja.

Walsh es el primer piloto en morir después de un accidente en la Tandragee 100 desde que el italiano Dario Cecconi estuvo involucrado en un accidente en 2017.

Es el segundo piloto en perder la vida en un accidente en una carrera en carretera en Irlanda del Norte este año después de que el piloto de la República Checa Kamil Holan falleciera en un incidente en Station Corner en el North West 200 en mayo.

En la carrera de carretera Isle of Man TT en mayo, el inglés Daniel Ingham falleció en un accidente durante la calificación en junio.