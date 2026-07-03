Los mejores lugares de aterrizaje de la NBA de LeBron James revelados por Rich Paul en una foto de tendencia en medio de rumores

En medio de toda la especulación sobre dónde jugará LeBron James la próxima temporada, ¿quién mejor para brindar información sobre el proceso de pensamiento del futuro miembro del Salón de la Fama que su agente de toda la vida?

En el último episodio de Juego terminadoRich Paul enumeró a los Golden State Warriors, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets como los principales lugares de aterrizaje para LeBron, utilizando una pizarra para ilustrar lo que cada equipo tiene para ofrecerle a LeBron.

Otros equipos mencionados en la periferia de la pizarra son los San Antonio Spurs, New York Knicks, Boston Celtics y Dallas Mavericks.

Paul ofreció detalles de por qué James estaría considerando muchos de esos equipos. Por ejemplo, el Heat está incluido por la familiaridad que tiene con Erik Spoelstra y Pat Riley, así como por la fortaleza de su plantel en ambos extremos de la cancha luego de agregar a Giannis Antetokounmpo.

Otros clubes con los que James está familiarizado incluyen los Cavs y los Sixers, cuyo presidente de operaciones de baloncesto recién contratado es Mike Gansey. Gansey trabajó anteriormente en la gerencia de Cleveland durante la última temporada de James con los Cavaliers en 2017-18.

Los Nuggets están en la junta porque Paul dijo que James tiene una relación con la familia Kroenke, pero también señaló que tienen que decidir si retienen o no al agente libre restringido Peyton Watson antes de hacer otros negocios.

Aunque los Warriors no fueron incluidos en el círculo de cinco titulares en el medio del tablero, Paul dijo que no leyera nada en su ubicación.

Todo esto muestra por qué Paul ha sido uno de los confidentes más cercanos de James durante toda su carrera en la NBA. Es una estrategia de marketing increíble mantener a todos en la liga alerta sobre lo que tienen para ofrecerle a James.

Realmente no ofreció mucha idea sobre hacia qué lado se inclina James después de confirmar el martes que dejaría Los Angeles Lakers después de ocho temporadas.