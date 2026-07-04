El partido de Inglaterra contra México podría ser cambiado a las 12 p.m. hora local, 7 p.m. hora del Reino Unido el domingo.

Inglaterra ha evitado la perspectiva de que su partido del Mundial contra México el domingo se adelante seis horas después de un día caótico que vio a la FIFA involucrada en discusiones con múltiples partes interesadas sobre un nuevo horario de inicio. El esperado choque de octavos de final en la Ciudad de México aún se jugará a las 6pm hora local (1am del lunes BST), pero solo después de un período de intensa confusión en el que ambos equipos se vieron buscando claridad. La FIFA se vio sorprendida cuando se filtró la noticia en México durante la tarde que las negociaciones para cambiar el horario, que aparentemente se debía a la perspectiva de tormentas y inundaciones el domingo por la noche, estaban en marcha, pero finalmente decidieron mantener el status quo.

-La reprogramación golpea como una patada en el estómago -dijo. -Tenemos que cambiar todo el plan. No me gusta para nada.- Se entiende que la Federación Mexicana de Fútbol fue informada por los radiodifusores el viernes al mediodía que el inicio sería cambiado y estaban a la espera de la confirmación de la FIFA.

-La FA de Inglaterra se sorprendió al escuchar sobre un posible cambio y se entiende que no quedaron impresionados por el ir y venir de la tarde. Se habían enfrentado a la posibilidad de que sus finamente ajustados preparativos fueran alterados de repente. Thomas Tuchel y sus jugadores volaron a la Ciudad de México desde su base en Kansas City el viernes por la tarde y el juego habría comenzado menos de 48 horas después de su llegada.

-Al final, el desafío logístico involucrado en adelantar los tiempos para un día de partido gigantesco se cree que fue un factor en la decisión de no cambiar el horario de inicio. Se espera que más de 50,000 personas estén involucradas en diferentes elementos de la configuración del juego.

-Los factores comerciales y de radiodifusión también pueden haber influido. Brasil y Noruega juegan en Nueva Jersey a las 9pm BST del domingo, lo que significa la impensable posibilidad de un enfrentamiento si México e Inglaterra fueran a prórroga. La potencial molestia para los seguidores, algunos de los cuales se disponen a volar a la Ciudad de México temprano el día del partido a un costo significativo, también se tuvo en cuenta.

-La desfavorable previsión meteorológica plantea la posibilidad de un retraso en el inicio similar al que tuvo la victoria de México sobre Ecuador en los octavos de final, que se retrasó por una hora después de una tormenta eléctrica brutal. Fuentes también sugirieron que un inicio más temprano habría sido bien recibido por las autoridades locales por razones de seguridad después de que las celebraciones durante toda la noche tras ese partido terminaron con cuatro muertes.

-La FIFA ha mostrado una flexibilidad en respuesta al mal tiempo después de que seis de los partidos del Mundial de Clubes del año pasado sufrieran severos retrasos debidos al clima. El juego de fase de grupos de Francia contra Irak en Filadelfia fue otro que se vio interrumpido por tormentas este verano, siendo finalmente detenido durante dos horas. Pero la incertidumbre sobre un problema tan fundamental, dos días antes de uno de los juegos más importantes de este Mundial, ha dejado un mal sabor de boca.

-Esto resalta aún más que Inglaterra tendrá que sacar fuerzas de su mentalidad de “vamos a por ello”, como mencionó en una entrevista en noviembre pasado su entrenador asistente Anthony Barry, si quieren salir ilesos de los muchos desafíos del Estadio Azteca. “Hace calor. Vamos a por ello”, dijo. “Tenemos vuelos tarde. Vamos a por ello. Jugamos ocho partidos, no siete. Vamos a por ello. Hay una tormenta. Vamos a por ella. Tenemos un vuelo con diferencia de horario. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos a por ello”.