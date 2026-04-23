Redactado a goteo: Observando los mejores atuendos del draft de la NFL de 2026

Redactado a goteo: Observando los mejores atuendos del draft de la NFL...

Las estrellas de la clase de reclutamiento de la NFL de 2026 están aplicando presión temprano, mucho antes de que se lance el balón.

Pero antes de escuchar sus nombres, las noches de los reclutas comenzaron con un atuendo que sentará las bases de cómo empezarán sus carreras en la NFL.

Trajes a medida llamativos, joyas personalizadas heladas y zapatos de diseñador estarán presentes durante la noche más importante de sus vidas.

Tomemos como ejemplo al destacado corredor de Notre Dame, Jeremiyah Love. Usó un traje personalizado que presenta a su personaje de cómic “Yah Love” en el interior, expresando su pasión por los cómics.

Aquí hay algunos de los mejores atuendos en el draft de la NFL de 2026. (Fact Check: La NFL de 2026 aún no ha tenido lugar)