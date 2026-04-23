El hambre silenciosa: lo que se pierde en la caída de la pobreza en Argentina

A finales de marzo, el gobierno de Argentina celebró una dramática caída en la tasa de pobreza: el 28,2% de la población vive ahora por debajo del umbral de pobreza, frente a un pico del 52,9% en 2024, según el INDEC, el organismo oficial de estadísticas.

Presidente Javier Milei llevó a las redes sociales para celebrar el supuesto éxito. â€œLa pobreza sigue cayendo. Hecho, no narrativa”, escribió en X en español, y agregó: “MAGA [Make Argentina Great Again]!â€

En la Argentina de Milei, la idea de “hechos, no narrativa” contribuye significativamente a remodelar la forma en que el gobierno enmarca el alivio de la pobreza. La “narrativa” se presenta como manipulación, mientras que los “hechos” se presentan como neutrales. Lo que se mide importa y lo que no se mide no existe.

Así pues, el número de personas clasificadas como pobres está disminuyendo, no a pesar del desmantelamiento de la administración Milei comedores populares (comedores comunitarios), los programas de atención a la violencia de género y las organizaciones sociales que ofrecieron apoyo, pero gracias a ello. Lo que alguna vez fueron medidas confiables para medir la pobreza se están desmoronando.

El gobierno no oculta información; está destruyendo la infraestructura que produjo esa información, y esta destrucción es la tecnología de su gobernanza.

En el tercer día de Milei en el poder, en diciembre de 2023, eliminó los ministerios de Desarrollo Social y de la Mujer, Géneros y Diversidad y introdujeron sus funciones en el Ministerio de Capital Humano. Ese ministerio desde entonces recortar la financiación pública a cocinas comunitarias, destripado el AcompaÃ±ar programa que recibió, registró y respondió a denuncias de violencia de género y brindó asistencia a víctimas económicamente dependientes, y cerrado el plan ENIA, que había reducido los embarazos adolescentes en un 50% y empleaba a seiscientas personas antes de que cerrara.

La línea directa 144 para víctimas de violencia de género, creada en 2003, recibió más de 900.000 llamadas en sus primeros diez años de funcionamiento y siguió la violencia de género como una categoría de preocupación estatal, también ha perdido la mayor parte de su presupuesto en términos reales.

El gobierno no oculta información; está destruyendo la infraestructura que lo produjo, y esta destrucción es la tecnología de su gobernanza.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descrito los recortes como una forma de eliminar intermediarios corruptos y ofrecer asistencia directa y transparente a los sectores vulnerables. En la práctica, las agencias estatales y las organizaciones de la sociedad civil que hicieron visibles ciertas formas de sufrimiento –convirtiendo el hambre, la violencia y la precariedad en hechos nombrados, contables y políticamente organizados– ya no tienen los recursos para hacerlo.

Toma el comedores populares, cuales fueron construido a través de décadas de crisis por grupos vecinales, clubes locales, iglesias y movimientos sociales. Alimentaron a la gente durante la crisis económica de 2001, la agobiante austeridad del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y la crisis inflacionaria presidida por el gobierno de Alberto Fernández, que precedió a Milei.

El año pasado, el gobierno cerrar el registro nacional de estos comedores comunitarios, poniendo fin de hecho a su apoyo estatal, alegando que ya no era necesario. Si bien el registro no garantizaba este apoyo, es imposible saber ahora cuántos de los 44.000 registrados anteriormente siguen funcionando con o sin fondos públicos. En el periodo anterior al gobierno de Milei (2020-2023), alrededor de 4.000-5.000 cocinas recibieron suministros públicos de alimentos por año. A mediados de 2025, el gobierno estaba ayudando a 1,552 . Se estimaba que las cocinas alimentaban 10 millones de personas a partir de 2024, pero no redujeron oficialmente el número de pobres porque no ofrecieron dinero: la medida de pobreza de Argentina solo rastrea si los ingresos mensuales de un hogar cubren una canasta de bienes no si la gente realmente está alimentada.

Pero eran los lugares donde el hambre era visible. Una familia comiendo en un comedor era parte de una red que sabía no sólo a cuántas personas estaba alimentando sino también por qué: qué hogares habían perdido sus empleos, cuáles estaban pagando sus deudas, cuáles estaban a una crisis de vivir en la calle.

Las mujeres en el centro de los comedores comunitarios (a menudo dirigidos por organizaciones feministas y populares) eran, entre otras cosas, densos sistemas de conocimiento social sobre la textura de la precariedad que las encuestas de ingresos no pueden alcanzar.

Las mujeres se defienden mientras el gobierno de Milei intenta matar de hambre a sus comedores populares

Lo que se está destruyendo no es un servicio sino un terreno. Filósofa y teórica política argentina Verónica Gago ha descrito este proceso como fascistización de la reproducción social: el desmantelamiento sistemático del terreno colectivo sobre el cual las comunidades pobres y feminizadas construyeron la vida política junto con la supervivencia física.

El comedores eran ese terreno. Fueron construidos a través de la lucha, entretejidos en el tejido de movimientos populares y feministas, y dirigidos por mujeres cuyo trabajo nunca fue remunerado ni contado. Quitarles fondos no es sólo retirar un servicio, sino retirar las condiciones bajo las cuales ese servicio hizo visibles ciertas vidas como vidas que vale la pena contar.

Las estadísticas de pobreza de ingresos del INDEC no pueden medir la inseguridad alimentaria, la supervivencia financiada con deuda, las horas dedicadas a gestionar los déficits financieros o la violencia doméstica que se intensifica cuando se acaba el dinero. Las organizaciones que podrían rastrear esas cosas han sido desfinanciadas o disueltas.

También se han recortado otras medidas de pobreza. El índice de pobreza multidimensional fue desarrollado para rastrear las privaciones en vivienda, atención médica, educación y empleo junto con los ingresos. Bajo Milei, ha sido catalogada como una medida complementaria no oficial y no ha sido actualizada desde principios de 2024. En aquel entonces, el 43,6% de la población vivía en pobreza multidimensional.

Los datos oficiales también contienen su propia refutación parcial. INDEC desglose trimestral muestra que la pobreza aumentó al 32,5% en los últimos tres meses de 2025 antes de que el promedio semestral llegara al 28,2%, lo que significa que la cifra principal oculta una tendencia al deterioro en los meses inmediatamente anteriores a la publicación.

Y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica pone pobreza en 36,2% para el mismo período que el INDEC lo situó en 28,2%, utilizando una metodología más amplia que abarca más ciudades. Estos expertos también han argumentado que la pobreza estructural no ha superado el piso del 25% en más de dos décadas, independientemente del gobierno que estuviera en el poder.

Enterrado en las estadísticas está el número que el gobierno no publicaría en las redes sociales: la pobreza infantil alcanza al 41,3% de los niños menores de 14 años.

También oculto en el informe del INDEC, hay una cifra que el gobierno no publicaría en las redes sociales: el 41,3% de los niños menores de 14 años viven en la pobreza, después de dos años de ministros celebrando la mejora. Cifras presentadas esta semana por Social Debt Watch de la Universidad Católica son peores : El 53,6% de los niños y adolescentes son pobres, el 28,8% sufre inseguridad alimentaria y el 64,8% depende de algún tipo de asistencia alimentaria.

Los niños son los que más dependen de la infraestructura colectiva que ha sido destruida. El comedores los alimentó. El plan ENIA llegó a sus madres. El programa Acompañar apoyó a los hogares en los que crecieron.

El Estado no necesita falsificar los datos. Sólo necesita eliminar las condiciones bajo las cuales ciertas realidades se convierten en datos. Destruye la institución y destruirás el registro. Lo que queda es un número que es real y verdadero, y que no dice casi nada sobre lo que les está sucediendo a las personas que pretende describir.