Los detalles del entrenador de Elizabeth Smart sobre su transformación de Fitness Barbie para ganar en una competencia de culturismo.

Los detalles del entrenador de Elizabeth Smart sobre su transformación de Fitness...

La policía pensó que nunca encontrarían a Elizabeth Smart después de que el sospechoso muriera bajo custodia

Richard Ricci, un contratista que había trabajado en la casa de los Smart, fue arrestado por una violación de libertad condicional no relacionada el 14 de junio de 2002.

Después de que la policía encontrara algunas joyas de Lois en posesión de Ricci, fue acusado de robo y se convirtió en el principal sospechoso del secuestro de Elizabeth.

Según se vio en el metraje de la entrevista policial, Ricci negó saber algo sobre el secuestro. Sin embargo, también se negó a explicar cómo había recorrido varios cientos de millas en su Jeep en un día desde que se la llevaron.

Mientras tanto, después de verlo en las noticias, Mary Katherine sostuvo que el hombre que había estado en su habitación esa noche no era Ricci.

Luego, el 24 de julio de 2002, se informó de un intento de intrusión en la casa de la tía y el tío de Elizabeth. La policía encontró un agujero en la pantalla de la ventana y dos sillas afuera de la habitación de su hija de 18 años.

A pesar de todo, la policía pensó que estaban cerca de resolver el caso. “Desesperados” por respuestas, recordó Lyman en el documental, ofrecieron inmunidad a Ricci si podía ayudar a encontrar a Elizabeth, bajo la condición de que no fuera culpable de secuestro u homicidio. Pero Ricci sufrió un aneurisma cerebral en la cárcel y murió el 27 de agosto de 2002.

“Me sentí enfermo”, dijo Lyman. “Nuestro sospechoso más probable murió. Todo lo que sabía se fue con él. Y nos dejó en un callejón sin salida muy difícil. Como aplicación de la ley, uno establece una barrera emocional, y esa barrera comenzó a erosionarse para mí”.