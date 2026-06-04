Ninguna fuerza permanecerá fuera del Ejército iraquí: El Comando de Operaciones Conjuntas revela un amplio plan de integración de milicias.

- ERBIL (Kurdistan24) – En la declaración más clara y contundente hasta la fecha por parte del establecimiento militar de Iraq sobre el futuro del panorama armado del país, el subcomandante del Comando de Operaciones Conjuntas declaró el jueves que la era de las facciones armadas independientes que operan fuera de la cadena de mando formal ha terminado.
- Hablando en una conferencia de prensa el jueves, Qais al-Muhammadawi anunció el nuevo plan del gobierno iraquí para la unificación de todas las fuerzas armadas bajo el paraguas militar estatal, y no dejó lugar a ambigüedades sobre lo que eso significa. “Ninguna fuerza permanecerá fuera de la estructura del ejército iraquí”, dijo.
- al-Muhammadawi detalló los mecanismos de la integración con una especificidad que supera las declaraciones políticas anteriores.
- Todas las divisiones y grupos armados anteriormente afiliados a las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) o con lealtades políticas, dijo, serían incorporados a las filas del ejército iraquí.
- Para gestionar la logística de esa transición, se ha establecido un comité dedicado con un único mandato: recibir todas las armas ligeras, medianas y pesadas de esos grupos.
- El lenguaje que al-Muhammadawi utilizó fue cuidadosamente equilibrado entre el respeto y la firmeza. “Honramos el papel pasado de esas fuerzas en la defensa de Iraq”, dijo, “pero a partir de ahora deben operar solo bajo el nombre del ejército iraquí”.
- La formulación reconoció la historia de la PMF, forjada en la crisis del surgimiento del ISIS en 2014, mientras dejaba igualmente claro que la historia no otorga una licencia permanente para portar armas fuera de la autoridad estatal.
- En un comentario que tiene una significancia particular para la Región del Kurdistán, al-Muhammadawi abordó el estatus de los Peshmerga, las fuerzas armadas del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), directamente y en términos que los distinguían claramente de las facciones de la PMF en el centro del impulso de integración.
- Los Peshmerga, dijo, son una fuerza perteneciente a la Región del Kurdistán, y mantienen una coordinación continua y fuerte con el ejército iraquí, especialmente al enfrentarse a los restos del ISIS en diversas áreas.
- Expresó la esperanza de que este trabajo conjunto continúe como un esfuerzo nacional para la protección de todo el territorio de Iraq.
- al-Muhammadawi también confirmó que ya se han llevado a cabo discusiones con dos de las facciones más significativas en el ecosistema de la PMF: Kata’ib al-Imam Ali y Asa’ib Ahl al-Haq.
- Ambos grupos han señalado en los últimos días diversos grados de disposición para entregar sus armas, señales que el Comando de Operaciones Conjuntas ahora está tratando como base para negociaciones activas en lugar de observación pasiva.
- También elogió explícitamente a Muqtada al-Sadr por su iniciativa de integrar tres divisiones de Saraya al-Salam en el ejército iraquí, la acción que, anteriormente el jueves, produjo la primera entrega física de armas por parte de cualquier facción de la PMF en Samarra.
- El reconocimiento público de al-Muhammadawi del papel de Sadr subraya la importancia central que ha tenido esa iniciativa para desbloquear el impulso más amplio que se está desarrollando ahora en el panorama de las milicias.
- La pregunta que el nuevo plan de Bagdad aún no ha respondido es si las facciones que hasta ahora se han negado – entre ellas el movimiento Nujaba, Hizbollah Iraq y Kata’ib Sayyid al-Shuhada – finalmente se mantendrán en conformidad, o si se endurecerán en un núcleo resistente que socave todo el proyecto.
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