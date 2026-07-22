Zelenskyy de Ucrania despide a su comandante en jefe tras protestas y grandes divisiones

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy despidió a su comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, el martes, cediendo a la presión después de que la destitución del popular ministro de Defensa Mykhailo Fedorov desató la crisis de liderazgo más feroz de su presidencia.

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Zelenskyy anunció en Telegram que Mykhailo Drapatyi reemplazará a Syrskyi.

La decisión de Zelenskyy de despedir a Fedorov, uno de sus aliados más cercanos, provocó raras protestas en tiempos de guerra en las calles de Kiev. Fedorov expresó públicamente sus desacuerdos con Syrskyi, conocido como “El Carnicero”, sobre la estrategia militar.

Syrskyi, de 60 años, es un comandante militar más tradicional centrado en la infantería y la artillería, mientras que Fedorov, de 35 años, es visto como un modernizador, cuyo enfoque en los avances tecnológicos en la guerra con drones ha llevado a los recientes éxitos de Ucrania en su ataque a Rusia.

A pesar de la reciente reorganización, Zelenskyy intentó presentar un frente unificado en su mensaje de Telegram del martes anunciando el despido de Syrskyi.

“El deseo en todos nosotros es uno: victoria sobre el enemigo y lograr condiciones en el frente y en la presión sobre Rusia que permitan obligar a Rusia a la paz”, escribió.

Los ucranianos preocupados, temiendo que la destitución de Fedorov pudiera borrar los recientes avances, habían salido a las calles pidiendo su reinstalación y que, en su lugar, se expulsara a Syrskyi. Un alto comandante de la fuerza aérea también renunció en señal de protesta.

Para quienes estaban en las calles, Syrskyi se había convertido en un símbolo de la forma de pensar soviética rechazada por las generaciones más jóvenes de Ucrania. Fedorov, mientras tanto, representa la innovación tecnológica y la determinación de burlar al invasor más poderoso del país.

Syrskyi ha sido apodado “El Carnicero” por su reputación implacable, y los críticos señalan las vidas perdidas en una retirada tardía de la ciudad fortaleza de Bakhmut y la desastrosa retirada de la región rusa de Kursk el año pasado que dejó a los soldados varados y obligados a caminar de regreso durante días bajo el fuego enemigo.

Zelenskyy pasó el fin de semana hablando con otros altos comandantes militares en un aparente proceso de entrevistas para potencialmente reemplazar a Syrskyi. No está claro si Fedorov permanecerá en el gobierno y, de ser así, en qué calidad.

El martes, Zelenskyy se reunió por separado con Fedorov y le ofreció lo que llamó un puesto respetado en el gobierno que unificaría el sector tecnológico del país. Pero no estaba claro si Fedorov aceptó la oferta y si las últimas medidas satisfarían a los manifestantes y llevarían la paz a las calles.

“El cambio es inevitable”, dijo Fedorov el sábado en las redes sociales. â€œEl diÃ¡logo estÃ¡ ocurriendo. Creo que lo lograremos”.

El ex Ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, realizará una sesión informativa en Kiev el jueves. Danylo Antoniuk / Future Publishing vía Getty Images

Zelenskyy no dio ninguna razón para despedir a Fedorov la semana pasada. Dijo que en la práctica tenía que elegir entre el ministro de Defensa y Syrskyi, que encabezaba las fuerzas armadas. Los dos ya no se comunicaban entre sí, dijo.

Fedorov confirmó su disputa con Syrskyi, diciendo que Syrskyi no estaba dispuesto a discutir los “problemas” directamente y se resistía a la reforma del aparato de defensa de Ucrania.

00:22 Estallan protestas en Ucrania por la destitución del ministro de Defensa 00:0000:00

Si bien le dio crédito a Syrskyi por las victorias de Ucrania en los primeros días de la guerra, “la guerra ha cambiado” debido a los avances de los drones, argumentó Fedorov.

“¿Por qué esta trayectoria se está rompiendo ahora y por qué nos estamos desviando del rumbo? Existe tal riesgo. Y el pueblo ucraniano ha salido a las calles por eso”, dijo en una conferencia de prensa.

El despliegue de drones de bajo costo por parte de Ucrania ha trastornado el campo de batalla y el modelo tradicional de guerra, y Kiev demuestra una capacidad cada vez mayor para atacar sitios estratégicos en el interior de Rusia, además de objetivos críticos en poder de Rusia dentro del territorio de Ucrania.

Al mismo tiempo, las tropas rusas continúan avanzando lentamente en el este de Ucrania, mientras que un suministro cada vez menor de interceptores de misiles ha dejado a Kiev y otras ciudades ucranianas vulnerables a intensos bombardeos.