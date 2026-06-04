Weezer presenta avance del álbum homónimo con We Might As Well Be Strangers con Wednesday.

Weezer llega el 21 de agosto y presenta el sencillo previamente lanzado “Shine Again”.

Es miércoles de Weezer. La banda ha adelantado su próximo álbum de estudio, Weezer, que saldrá el 21 de agosto, con “We Might As Well Be Strangers”, un nuevo sencillo que cuenta con la voz de Karly Hartzman del miércoles. “Shine Again” llegó como el primer sencillo de Weezer en abril.

“Plateado en lo que los instrumentos de superficie llaman oro. Lleva el nombre de Weezer. Su superficie está marcada por cuatro símbolos que se cree representan a sus creadores”, compartió Weezer en Instagram en una leyenda que acompaña la brillante portada dorada del álbum. “Llévalo contigo al Gathering y contempla lo que sigue”.

El álbum de 10 pistas marca el primer LP completo de Weezer en cinco años, después de “Van Weezer” de 2021. Esta vez, reclutaron a los productores Klas Ahlund y Kenneth Blume, quienes querían hacer “el álbum más violento de Weezer jamás”. Weezer mirará hacia atrás en su legado y hacia el futuro a lo largo del álbum, que cobrará vida en su próxima gira “Weezer: The Gathering Tour”, que comenzará en septiembre.

En febrero, a través del canal de Discord de Weezer, Rivers Cuomo confirmó que la banda había completado la grabación del álbum. Los fans ya han escuchado diferentes variaciones de algunas pistas como “Up in the Clouds”, que originalmente comenzó como una demo durante las sesiones de “Everything Will Be Alright in the End”, lanzado en 2014.

En 2023, Cuomo le dijo a Collider que el próximo álbum de la banda contará con una canción titulada “CEO”, que funciona como una secuela de “The Sweater Song”. “Es totalmente meta y alucinante”, dijo. Con el álbum y la gira en camino, los fans de la banda tienen mucho que esperar. El año pasado, Cuomo también confirmó que “hemos estado ocupados haciendo la película de Weezer de vuelta en Los Ángeles las últimas semanas” durante su actuación en Coachella.

Lista de canciones de Weezer: 1. “Say Yes” 2. “Shine Again” 3. “Don’t Make It Weird” 4. “We Might As Well Be Strangers” ft. Wednesday 5. “C.E.O.” 6. “Hoops” 7. “Nowhere” 8. “The Show Must Go On” 9. “Up in the Clouds” 10. “The LA Sound”