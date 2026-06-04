¿KAT y los Knicks descubrieron a Wemby? Cómo …

El Juego 1 de las Finales de la NBA de 2026 fue un enfrentamiento táctico defensivo más representativo de la década de 1990, cuando los New York Knicks llegaron por última vez a las Finales, que de 2026.

El índice ofensivo de los Knicks de 105.0 en el juego habría ocupado el puesto 30 en esta temporada regular, y el índice ofensivo de los San Antonio Spurs de 96.0 habría ocupado el último lugar, con un margen de dos dígitos en su caso. Los dos equipos lanzaron en conjunto un 39% desde el campo y un 28% desde la línea de triples.

Gracias a las actuaciones superiores de sus estrellas y un tremendo cierre, los Knicks superaron un déficit de 14 puntos para robar el Juego 1 en la carretera, ganando 105-95. Nueva York ha ganado ahora 12 juegos seguidos y solo necesita tres victorias más para reclamar su primer campeonato en 53 años.

Desglosemos el Juego 1 desde todos los ángulos, desde sus jugadas más importantes hasta los indicadores clave y los enfrentamientos a observar en el Juego 2 (viernes, 8:30 p.m. ET, ABC/ESPN App).

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Las jugadas más importantes del Juego 1 El equipo local estuvo en control durante la mayor parte del Juego 1. San Antonio lideró por 14 puntos a mitad del tercer cuarto, 65-51, antes de que New York cobrara vida.

Con el centro suplente de los Spurs, Luke Kornet, en el juego en lugar de Victor Wembanyama, Karl-Anthony Towns encontró a un Mikal Bridges en rizo para un jumper. Luego Towns pasó a un corte de Landry Shamet, quien se benefició de que Wembanyama no obstruyera el aro, para dos puntos más. Towns luego pasó a Kornet para una bandeja and-1 en el siguiente viaje por la cancha.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, llamó a un tiempo muerto y volvió a insertar a Wembanyama, pero la racha caliente de Towns no se evaporó. Agarró un rebote ofensivo sobre el joven francés para una bandeja de segunda oportunidad, y en la siguiente posesión mostró por qué los Spurs tienen tantas dificultades con las emparejamientos en estas Finales.

Con Wembanyama guardando nominalmente a Josh Hart, la asignación preferida de los Spurs porque permite al unánime Jugador Defensivo del Año vagar por la línea base en un rol de safety, la ofensiva de los Knicks luchó por crear una apertura. Wembanyama controló un pick-and-roll de Jalen Brunson, detuvo una penetración de Hart y disuadió a Shamet de aventurarse en la pintura. El reloj de tiro llegó a cero, y Hart se vio obligado a lanzar un triple semi-contestado sobre el brazo izquierdo extendido de Wembanyama. Normalmente, ese sería un gran resultado para San Antonio.

Y de hecho, el tiro de Hart falló. Con Wembanyama ahora en el perímetro, sin embargo, Towns tenía precioso espacio para trabajar cerca del aro. Superó a Keldon Johnson por otro rebote ofensivo, se libró del contacto y anotó otra bandeja and-1. Una ventaja de 14 puntos se redujo a dos en menos de cuatro minutos.

Cuando Towns está en su mejor momento, combina la fuerza en el aro con un fiable tiro de 3 puntos y una chispa de creación de juego recién descubierta. Los aleros de los Spurs como Johnson, Devin Vassell y Julian Champagnie no son lo suficientemente grandes para detenerlo, y Kornet no es lo suficientemente rápido. Eso deja a Wembanyama como quizás el único Espuela que puede mantenerlo fuera del marcador.

Los Spurs usaron a Wembanyama en Towns más de lo esperado en el Juego 1, pero crean más caos defensivo cuando Wembanyama puede servir como el mejor ayudante de la línea defensiva de la liga en lugar de espaciarse con un tirador. Quieren emparejarlo con Hart. Sin embargo, como mostró Towns en esta jugada clave en la crucial carrera del tercer cuarto de los Knicks, podría ser un rival demasiado complicado para que lo maneje otra persona.

Esa diferencia entre Towns y Chet Holmgren – quien no hizo pagar a los Spurs por defenderlo con un alero – es la razón por la que los Knicks ganaron el Juego 1 en las Finales (y el Oklahoma City Thunder no ganó el Juego 7 de las finales de la Conferencia Oeste).

La línea estadística final de Towns de 18 puntos, 12 rebotes y cuatro asistencias no captura su impacto holístico la noche del miércoles. No fue únicamente un jugador de una sola vía; si acaso, se destacó aún más en el extremo defensivo, donde se mantuvo mejor de lo esperado contra Wembanyama.

Los Knicks defendieron casi exclusivamente a Wembanyama con pivotes (Towns y Mitchell Robinson), en lugar de mezclar la cobertura con un alero físico como Hart u OG Anunoby. Y ese enfoque funcionó. Wembanyama atrajo varias faltas sobre Towns, pero lanzó solo 2 de 13 desde el campo cuando Towns era su defensor principal, según el seguimiento de GeniusIQ. Tuvo nueve puntos y cinco pérdidas de balón contra Towns.

En general, Wembanyama terminó el Juego 1 con sus máximas pérdidas de balón (seis) y tiros fallados (15) en cualquier juego de esta postemporada. Tendrá que resolver el desafío de Towns – en ambos extremos – de ahora en adelante.

Tres lecciones clave del Juego 1 1. Hart sigue teniendo dificultades con su tiro exterior en esta postemporada: ahora está en un 29% en triples – pero sigue siendo el jugador más importante de los Knicks y tiene un lugar claro en esta serie. Aunque terminó el Juego 1 con solo tres puntos, contribuyó con 15 rebotes, seis asistencias y cuatro robos, y tuvo un plus-22 líder en el juego.

Larry Bird es el único otro jugador en la historia de las Finales de la NBA con al menos 15 rebotes, seis asistencias y cuatro robos en un juego. Y Hart es el primer jugador en liderar un juego de Finales en todas esas categorías, según ESPN Research.

No es casualidad que los Spurs ganaran la primera mitad (cuando Hart jugó solo siete minutos debido a problemas de faltas) pero perdieron convincentemente la segunda mitad (cuando Hart jugó 20 minutos).

2. De’Aaron Fox hizo un par de jugadas enormes para terminar la primera mitad: le robó el balón a Brunson, convirtió un mate en contraataque y realizó un pase ingenioso a Julian Champagnie para un triple desde la esquina.

Pero Fox fue de otra forma invisible en el Juego 1. Sus siete puntos fueron los menos para cualquier titular de los Spurs, y registró las mismas pérdidas de balón (tres) que lanzamientos de campo acertados. (Igual que Wembanyama, con seis de cada uno). Inmediatamente después de que Brunson anotara un triple de ventaja en los minutos finales, Fox falló un jumper abierto que habría empatado el marcador.

En otras palabras, un base All-Star zurdo anotó su tiro decisivo, y otro base All-Star zurdo no lo hizo. A veces, el deporte es así de simple.

Mientras tanto, otro base dinámico zurdo – el novato de los Spurs, Dylan Harper – fue argumentablemente el mejor jugador de San Antonio el miércoles. El respaldo de 20 años fue agresivo e intrépido en su primer juego de Finales, anotando 16 puntos en 6 de 10 tiros; fue el único Espuela que acertó al menos la mitad de sus intentos de tiro.

Fox es un veterano con una sólida reputación al final del juego – ¿quién puede olvidar que fue el primer ganador del Jugador Clutch del Año en 2023, dos años antes de que Brunson se llevara ese premio? – pero aún fue una sorpresa que Harper no estuviera en el grupo de cierre de Mitch Johnson. Esa dinámica vale la pena observar si persiste una brecha entre las actuaciones de los dos jugadores.

3. “Nuestra defensa de transición fue terrible en la primera mitad”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown, al reportero de la línea de banda, Lisa Salters, en el entretiempo.

No estaba equivocado. Según la investigación de ESPN, los Spurs tuvieron 16 jugadas de transición en la primera mitad, lo que estaba empatado con la mayoría de cualquier equipo en un medio de Finales en la era de seguimiento (desde 2013-14). Anotaron 21 puntos en esas jugadas.

Los Knicks cerraron esa vía para los puntos fáciles de los Spurs después del descanso, sin embargo. En la segunda mitad, Nueva York cometió solo una pérdida de balón, y San Antonio anotó solo un punto en tres oportunidades de transición.

Dado lo mucho que los Spurs lucharon por anotar en el medio campo en el Juego 1, necesitaban correr para generar ofensiva. Pero Nueva York ha permitido la segunda menor cantidad de puntos en transición en los playoffs, solo detrás de Toronto. (San Antonio ocupa el tercer lugar). Los Spurs necesitan identificar más oportunidades para acelerar el ritmo a lo largo del Juego 2.