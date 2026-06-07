Los mejores XI de jugadores que faltan en la Copa del Mundo de 2026

Los mejores XI de jugadores que faltan en la Copa del Mundo...

El formato ampliado de 48 equipos se suponía que implicaría grandes ausencias de perfiles importantes, pero todavía hay varios nombres enormes que faltarán en el torneo de verano de este año.

A pesar de que 16 naciones más competirán en América del Norte que en cualquier Copa del Mundo anterior, la lista de jugadores de élite que se quedarán en casa este verano es tan larga como cualquier otra en la memoria reciente.

Italia se ha perdido el torneo por tercera vez consecutiva, perdiendo en penales ante Bosnia y Herzegovina en los playoffs en lo que se ha convertido en la historia recurrente más desconcertante del fútbol internacional.

Nigeria, Polonia, Georgia, Hungría y Ucrania se encuentran entre los otros no clasificados notables, y entre ellos han producido suficiente talento de clase mundial para llenar un equipo capaz de competir con los mejores de América del Norte.

Aquí está el mejor XI reunido de los jugadores que no estarán allí.

Formación: 4-3-3

Portero: Gianluigi Donnarumma (Italia) Lateral derecho: Mykhailo Zabarnyi (Ucrania) Defensa central: Alessandro Bastoni (Italia) Defensa central: Riccardo Calafiori (Italia) Lateral izquierdo: Federico Dimarco (Italia) Centrocampista central: Dominik Szoboszlai (Hungría) Centrocampista central: Nicolo Barella (Italia) Centrocampista central: Sandro Tonali (Italia) Extremo derecho: Ademola Lookman (Nigeria) Delantero: Victor Osimhen (Nigeria) Extremo izquierdo: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

El portero que nunca ha jugado en un Mundial

Gianluigi Donnarumma ha ganado la Liga de Campeones, la Eurocopa y el Trofeo Yashin, ampliamente considerado como el principal premio para porteros del juego. Nunca ha jugado un minuto de fútbol de la Copa del Mundo.

El jugador de 27 años tenía 15 años cuando Italia apareció por última vez en un Mundial. Permanecerá sin esa experiencia durante al menos otros cuatro años después de que el equipo de Gennaro Gattuso cayera ante Bosnia y Herzegovina en los penaltis en la final de los playoffs europeos.

Para un jugador de su estatura, es una brecha cruel en un historial internacional por lo demás notable.

La máquina defensiva de Italia

Alessandro Bastoni y Riccardo Calafiori forman una pareja de centrales que cualquier de las 48 naciones en América del Norte recibiría con agrado.

Bastoni ha sido uno de los defensores más compuestos de la Serie A y la Liga de Campeones durante la temporada en el Inter de Milán. Calafiori, con solo 23 años, se ha establecido como uno de los mejores defensores zurdos del mundo desde su llegada al Arsenal.

Federico Dimarco ocupa la posición de lateral izquierdo después de una temporada doméstica notable que produjo 15 asistencias y siete goles en 38 apariciones para el Inter.

Mykhailo Zabarnyi, el defensor compuesto y físico de Ucrania, completa la línea defensiva. Ucrania no se clasificó para la Copa del Mundo, poniendo fin a una ausencia de dos décadas en el torneo que se remonta a su carrera hasta los cuartos de final de 2006.

Técnicos del centro del campo

Dominik Szoboszlai, capitán de Hungría y motor incansable del Liverpool, es el jugador más valioso que no estará en este Mundial según Transfermarkt.

Nicolo Barella y Sandro Tonali completan un trío central que estaría entre los centrocampistas más competitivos en el torneo.

Barella, al igual que Donnarumma, nunca ha jugado un mundial. Tendrá 33 años cuando llegue 2030, lo que significa que América del Norte fue casi con seguridad su mejor oportunidad restante.

La larga espera de Kvaratskhelia continúa

Khvicha Kvaratskhelia fue el jugador destacado de la Liga de Campeones esta temporada y probablemente el mejor extremo del fútbol mundial en 2025-26. No irá al Mundial.

Georgia terminó en un distante tercer lugar en su grupo clasificatorio de la UEFA, detrás de España y Turquía, y la brillantez individual de Kvaratskhelia no fue suficiente para llevarlos a la clasificación.

Tendrá que esperar al menos cuatro años más para tener su primera experiencia en un Mundial, si Georgia logra clasificar en 2030.

En el ala derecha, Bryan Mbeumo le da a este equipo una combinación de velocidad, directidad y una amenaza goleadora constante que Camerún lamentará todo el verano.

El debate en la delantera

Victor Osimhen lidera la línea aquí, aunque el argumento a favor de Robert Lewandowski en esta posición es igualmente válido.

La dominación física, el movimiento y el instinto goleador de Osimhen en el nivel más alto del fútbol de clubes lo convierten en un ajuste natural para un torneo de la Copa del Mundo, pero pasará el verano en la banca después de la derrota de Nigeria en los playoffs.

Lewandowski, de 37 años, lloraba después de que la campaña clasificatoria de Polonia terminara sin un lugar en América del Norte. Fue casi con seguridad su última oportunidad de jugar en un Mundial, cerrando una carrera en la que ha sido uno de los delanteros más prolíficos en la historia del juego.

Elegir entre ellos para la posición de un delantero es la decisión más difícil en este XI.

¿Quién se queda fuera?

La competencia por los lugares es lo suficientemente feroz como para que varios jugadores de auténtica calidad mundial no pudieran ser incluidos.

Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid y Eslovenia, desafiaría a Donnarumma en la mayoría de las otras conversaciones.

Benjamin Sesko, compañero de equipo de Oblak en Eslovenia, es uno de los delanteros jóvenes más emocionantes de Europa. Dusan Vlahovic fue el talismán de Serbia en una campaña clasificatoria que finalmente terminó en desilusión.

Ademola Lookman y Carlos Baleba dan a Camerún una calidad ofensiva y de centrocampista que debería estar en el escenario más grande.