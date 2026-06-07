Cómo Alexander Zverev finalmente ganó un título importante

PARÍS — Para Alexander Zverev, el alivio era palpable.

Al asegurar su primer título de Grand Slam, en su cuarta final, el alemán cayó hacia atrás, con lágrimas fluyendo. El dolor de acercarse tanto en el US Open en 2020, y los cercaos en Roland Garros en 2024 y el Abierto de Australia en 2025 desaparecieron.

“Quiero dar las gracias a todos”, dijo en la pista después de su victoria en cinco sets sobre Flavio Cobolli de Italia en la final del domingo. “Hemos pasado por mucho. Hemos pasado por lesiones, desamores, derrotas, hemos sido perdedores en momentos más importantes. Al final del día, ahora somos campeones de Grand Slam, y eso es lo que cuenta.”

Contexto: Zverev es el primer hombre alemán en ganar un título de singles de Grand Slam desde Boris Becker en Melbourne en 1996.

Sabía que esta era su mejor oportunidad para ganar un major. La lesión en la muñeca que dejó a Carlos Alcaraz fuera del evento, la sorprendente derrota de Sinner en la Ronda 2 y la pérdida de Novak Djokovic en la Ronda 3 habían despejado su camino. No fue fácil — nunca iba a serlo para el de 29 años — pero aunque vaciló un par de veces cerca de la meta, había superado sus deficiencias en la pista.

Contexto: Zverev ha sido un personaje divisivo en los últimos años, acusado por dos exparejas de violencia doméstica.

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