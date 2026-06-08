Jefe del Ejército Israelí

Tel Aviv (Israel)

En medio de intensos enfrentamientos militares en Asia Occidental, el alto mando de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) ha estado dirigiendo activamente operaciones militares contra Irán desde su centro de comando operativo central.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, la Fuerza Aérea de Israel declaró: “El Jefe del Estado Mayor General, Teniente General Eyal Zamir, el Comandante de la Fuerza Aérea, Mayor General Omer Tishler, y altos funcionarios de las IDF han estado realizando evaluaciones de la situación en curso y dirigiendo ataques de las IDF en Irán desde el Centro de Operaciones de la Fuerza Aérea durante las últimas horas.”

Las reuniones militares de alto nivel llegan en un momento crítico, ya que los enfrentamientos aéreos en varias ciudades estallan en los principales centros iraníes, incluidos Teherán, Isfahán y Tabriz.

La estructura de mando conjunto destaca que el alto mando de Israel monitorea y ejecuta directamente la estrategia operativa en tiempo real.

Al reiterar su postura estratégica y disposición para expandir las contramedidas si es provocado, la Fuerza Aérea de Israel enfatizó además que el ejército está completamente preparado para manejar amenazas multi-frontales en aumento.

“Las FDI están en alerta máxima y listas para continuar operaciones en todos los sectores contra cualquiera que amenace al Estado de Israel”, agregó la publicación.

Estas operaciones dirigidas provocaron detonaciones atronadoras en múltiples centros metropolitanos iraníes, incluida la ciudad capital, sacudiendo áreas cercanas al Aeropuerto Internacional de Mehrabad.

El intenso enfrentamiento transfronterizo estalló a pesar de las recientes afirmaciones públicas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que “toma todas las decisiones” en el teatro regional e indicó que había dirigido explícitamente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que se abstuviera de la represalia militar.

Esta repentina fricción cinética representa el primer enfrentamiento militar directo entre los dos actores estatales desde la implementación de un alto el fuego el 8 de abril, rompiendo efectivamente semanas de relativa calma.

El desencadenante inmediato del enfrentamiento fue un intenso intercambio de ataques durante el fin de semana, que comenzó cuando Israel llevó a cabo operaciones aéreas en el área de Beirut el domingo.

Estos ataques marcaron los primeros desde que Washington internalizara un marco para un nuevo plan de alto al fuego libanés la semana pasada.