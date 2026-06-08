El plan del fondo de riqueza soberana de IA de Bernie Sanders es bueno. Pero creemos que esto es mejor

El Senador Bernie Sanders plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de la humanidad y el papel de la inteligencia artificial (IA) en un reciente artículo en el New York Times. Mientras tanto, el libro “Rewiring Democracy” evalúa el impacto de la IA en la democracia mundial, destacando el riesgo de concentración de poder en manos de oligarcas tecnológicos.

Sanders propone la creación de un fondo soberano en Estados Unidos que adquiera el 50% de acciones de empresas de IA como Anthropic, OpenAI y xAI, con el objetivo de ejercer un control democrático sobre estas compañías y distribuir económicamente sus beneficios entre la población.

Sin embargo, existen preocupaciones sobre el impacto de esta propuesta en la regulación, competencia y responsabilidad de dichas empresas. En lugar de esta medida, se sugiere optar por impuestos a la energía consumida por centros de datos o una “opción pública de IA” que establecería modelos de IA desarrollados y operados por instituciones públicas bajo control democrático.

La separación de objetivos y enfoques claros es fundamental para garantizar que las acciones gubernamentales en torno a la IA promuevan el interés público y la responsabilidad corporativa. Es esencial considerar alternativas efectivas y responsables para abordar las implicaciones de la IA en la sociedad.

[Contexto: Bernie Sanders propone un fondo soberano de IA en Estados Unidos. Verificación de hechos: Los autores del artículo son afiliados a instituciones académicas reconocidas.]