Bregman se echa la culpa por los problemas de los Cubs

CHICAGO — Alex Bregman, tercera base de los Cachorros, se culpó a sí mismo por los problemas ofensivos de su equipo después de ir 0 de 5 y hacer el último out en la derrota de su equipo 2-1 en 10 entradas ante los Gigantes de San Francisco el domingo por la noche.

“He sido terrible”, dijo Bregman. “Necesito jugar mejor. Ofensivamente ha sido horrible. He fallado muchas veces en este juego. He luchado. He comenzado lento antes. He comenzado rápido antes. Cuando estás luchando, solo hay una forma de avanzar y es directamente, de frente. Se reduce a ejecutar en el juego.

Bregman está en el primer año de un contrato de cinco años y $175 millones que firmó con Chicago en la temporada baja después de rechazar ofertas para regresar a los Medias Rojas de Boston, con quienes produjo un OPS de .821 el año pasado mientras también pasaba una cantidad considerable de tiempo en la lista de lesionados. Los Cachorros esperaban que produjera en el plato y en el vestuario. Ha sido responsable de su mala temporada, pero no puede salir de su larga racha después de jugar para el equipo de EE. UU. en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

“No he ejecutado en todo el año”, dijo Bregman. “Corredores en posición de anotar, he sido pésimo. Necesito ser mejor. Si soy mejor en los últimos cuantos juegos, probablemente ganemos la mayoría de ellos.”

Los Cachorros no han liderado entrando al noveno inning de un juego en casa en un mes. Si no fuera por dos victorias en el último momento la semana pasada, estarían en una racha de 12 derrotas en casa después de ganar sus anteriores 15 seguidas en el Wrigley Field. Su ofensiva ha sido una gran contribuyente a los problemas, liderada por Bregman, cuyo OPS cayó a .669 después de la derrota del domingo. Está bateando .178 con corredores en posición de anotar.

“Necesito ser mejor con corredores en base, simplemente”, dijo Bregman. “Me trajeron aquí para jugar buen béisbol, y no he jugado buen béisbol. Necesito resolverlo.”

Bregman fue preguntado si tiene un camino a seguir o si todavía está buscando respuestas. El veterano solo tiene 15 hits extra base en la temporada.

“Al cien por cien”, dijo sobre saber qué está mal. “Algunas cosas mecánicas están mal y lo están desencadenando todo. Me está poniendo en medio: adelantado en lanzamientos lentos y tarde en rápidos. No he cubierto nada desde el medio de la placa, adentro, en todo el año. Me estoy desconectando demasiado, separando demasiado.”

Bregman está bateando solo .135 en los turnos al bate que terminan en un lanzamiento rompiente. Eso ni siquiera es lo más bajo en el equipo.

El paracorto Dansby Swanson es el peor entre todos los bateadores calificados en MLB con un promedio de bateo de .106 en lanzamientos rompientes. Swanson fue relegado al banco en los últimos dos juegos.

Junto con lesiones de pitcheo, la ofensiva de los Cachorros ha contribuido al hundimiento del club en la clasificación. El 7 de mayo, los Cachorros lideraban la División Central de la Liga Nacional por 3.5 juegos. Exactamente un mes después, están detrás de los Cerveceros de Milwaukee por 7.5 juegos. Esto ha llevado a una rareza en el Wrigley Field: abucheos.

“Esos pueden ir dirigidos a mí porque no he respondido con corredores en posición de anotar”, dijo Bregman. “Tengo muchas oportunidades. Los chicos están llegando a base delante de mí todo el tiempo.”

El domingo, Bregman conectó en una doble jugada con un corredor en tercera base en la octava entrada y luego bateó un globo de out para terminar el juego con un corredor en tercera en la décima.

“El trabajo [antes del juego] fue el mejor de todo el año, pero nada de eso importa en absoluto”, dijo Bregman. “Tengo que responder en el juego”.

“Es hora de empezar a responder.”