Argentina lanza la defensa del título mientras Jordan debuta

Argentina lanzará su defensa del título en el Grupo J mientras busca convertirse en el primer equipo en 64 años en retener la Copa Mundial de la FIFA. Al equipo de Lionel Scaloni se unen Argelia, que regresa después de una ausencia de 12 años, Austria, que regresa a la fase final por primera vez desde 1998, y Jordania, debutante en el torneo, informó Xinhua.

ARGENTINA

El equipo:

Argentina llega al torneo como campeona mundial y continental, con el objetivo de ganar una cuarta gran competición internacional consecutiva. El equipo de Lionel Scaloni avanzó tranquilamente en la clasificación sudamericana, finalizando nueve puntos por delante del segundo clasificado, Ecuador, con 12 victorias en 18 partidos.

El técnico de 48 años ha construido un sistema 4-3-3 maduro y adaptable desde que asumió el cargo en 2018. Diecisiete miembros del equipo que triunfó en Qatar permanecen, brindando continuidad y conocimiento para ganar torneos. La columna vertebral del equipo es formidable. Emiliano Martínez proporciona una última línea dominante en la portería, Cristian Romero y Lisandro Martínez forman una pareja defensiva central de élite de la Premier League, y Enzo Fernández es el ancla de un mediocampo que combina industria con invención.

En la delantera, Lautaro Martínez y Julián Álvarez ofrecen opciones contrastantes pero complementarias, mientras que el elenco de apoyo de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso garantiza que Scaloni pueda adaptarse a cualquier oponente. El calendario de la fase de grupos, que enfrentará a Argelia en Kansas City y a Austria y Jordania en Dallas, debería presentar pocos obstáculos para el gran favorito del grupo.

Jugador estrella:

Lionel Messi disputa su sexto Mundial, un récord histórico. Ahora con 38 años, el capitán de Argentina ostenta los récords nacionales de apariciones (198) y goles (116), y ha marcado 13 goles en la máxima competición mundial, lo que le convierte en el máximo goleador de todos los tiempos de su país en la competición. Su búsqueda por terminar como máximo goleador del torneo es uno de los pocos honores que faltan en una colección que ya incluye el Balón de Oro de los Mundiales de 2014 y 2022.

Jugador a seguir:

Nico Paz se ha erigido como una de las revelaciones de la temporada europea. El centrocampista de 21 años marcó 13 goles y dio ocho asistencias en 40 partidos con el Como, ayudando al club italiano a conseguir una clasificación histórica para la Liga de Campeones de la UEFA. Un problema en la rodilla izquierda ralentizó su preparación, pero el cuerpo médico confía en que estará disponible para el primer partido contra Argelia. Su chispa creativa desde el mediocampo ofrece a Scaloni una nueva dimensión.

ARGELIA

El equipo:

Argelia regresa al escenario de la Copa del Mundo por primera vez desde su memorable carrera hasta los octavos de final en Brasil 2014, donde empujó al eventual ganador Alemania a la prórroga. Bajo el mando del técnico bosnio Vladimir Petkovic, nombrado a principios de 2024, Argelia se clasificó con autoridad, ganando ocho de sus 10 eliminatorias africanas y perdiendo sólo una vez.

La mayor fortaleza de Argelia reside en su variedad ofensiva. El capitán Riyad Mahrez aporta astucia, Mohamed Amoura, que marcó 10 goles en la fase de clasificación, ofrece carrera directa, y el prospecto adolescente Ibrahim Maza aporta imprevisibilidad.

La debilidad del equipo está en la portería, donde los tres porteros seleccionados comparten sólo 10 partidos internacionales entre ellos, y una sola portería a cero en sus últimos 13 partidos de la Copa Mundial subraya una vulnerabilidad de larga data.

Jugador estrella:

Mahrez sigue siendo la cara del fútbol argelino. El extremo del Al-Ahli, que ahora tiene 35 años, es el capitán del equipo y ha declarado que esta será su última Copa del Mundo. Ganador de la Liga de Campeones y cinco veces campeón de la Premier League con Manchester City y Leicester City, Mahrez es el segundo máximo goleador de todos los tiempos de su país con 38 goles en 114 partidos internacionales. Su toque, visión y ejecución de jugadas a balón parado siguen siendo las principales armas creativas de Argelia, incluso si ya no completa los 90 minutos.

Jugador a seguir:

Maza ya ha sido apodado “Mazadona” por sus seguidores por su estrecho control y su talento creativo. El creador de juego berlinés de 20 años participó en 28 partidos de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen esta temporada, anotando tres goles y registrando cuatro asistencias, además de ganar experiencia en la Liga de Campeones. Maza, que representó a Alemania en las categorías inferiores, prometió su futuro internacional a Argelia y es la promesa de ataque más interesante de su país en el torneo.

AUSTRIA

El equipo:

Austria regresa a una Copa del Mundo por primera vez en 28 años, después de haber encabezado el Grupo H de la clasificación de la UEFA por delante de Bosnia y Herzegovina. Bajo la dirección del técnico alemán Ralf Rangnick, nombrado en abril de 2022, Austria se ha convertido en uno de los equipos de presión más distintivos y agresivos de Europa.

Las limitaciones del equipo son evidentes en el ataque, donde Marko Arnautovic, ahora de 37 años, sigue siendo una figura clave a pesar de estar en el ocaso de su carrera. La lesión tardía que descartó a Christoph Baumgartner, una fuente confiable de goles desde el centro del campo, reduce aún más la potencia de fuego de Austria. Aun así, la claridad de la filosofía de Rangnick y la cohesión colectiva del equipo hacen de Austria el claro favorito para avanzar junto a Argentina.

Jugador estrella:

El capitán David Alaba es el futbolista más condecorado de Austria, un ganador en serie en el Bayern Munich y el Real Madrid con nueve trofeos importantes sólo en España, incluidos dos títulos de la Liga de Campeones. El jugador de 33 años era duda para el torneo tras una lesión muscular en un amistoso de preparación contra Túnez, pero ha sido declarado apto para viajar.

Jugador a seguir:

Carney Chukwuemeka será un tema de gran interés después de cambiar su lealtad internacional de Inglaterra a Austria en marzo. Nacido en Viena, el centrocampista del Borussia Dortmund de 22 años formó parte de la selección inglesa que ganó el Campeonato de Europa Sub-19 en 2022, terminando como el máximo goleador del equipo. La FIFA ratificó su cambio de nacionalidad, haciéndolo elegible para el torneo. Potente, directo y capaz de romper líneas con su regate, Chukwuemeka añade un perfil diferente a las opciones del mediocampo de Rangnick.

JORDÁN

El equipo:

Jordan hará su debut en la Copa del Mundo después de nueve campañas de clasificación fallidas, y llegó tras una carrera histórica hasta la final de la Copa Asiática de la AFC en 2024. El entrenador marroquí Jamal Sellami asumió el cargo en junio de 2024 y ha conservado la organización defensiva inculcada por su predecesor al tiempo que ha introducido una mayor flexibilidad táctica.

Mousa Al-Tamari aporta ritmo y destreza en el contraataque, mientras que el centrocampista Ali Olwan enlaza el juego. El equipo echará de menos al delantero Yazan Al Naimat, que fue descartado por una lesión en la rodilla, pero el capitán Ehsan Haddad se ha recuperado de un largo descanso para liderar al equipo.

La disciplina y la forma física de Jordan le permiten frustrar a oponentes superiores, pero la falta de posesión y la dependencia de transiciones rápidas significan que puede tener dificultades cuando se le obliga a perseguir un juego. El objetivo de Jordan será dar la sorpresa y competir por uno de los mejores terceros clasificados.

Jugador estrella:

Al-Tamari es el talento ofensivo más destacado de Jordan. El extremo del Rennes disfrutó de una productiva campaña en la Ligue 1 con seis goles y seis asistencias en 33 apariciones, ubicándose entre los mejores asistentes de la liga. Rápido, directo y cómodo cortando hacia adentro con su pie izquierdo, Al-Tamari lleva la carga de convertir las raras oportunidades de contraataque de Jordan en retornos tangibles.

Jugador a seguir:

Nizar Al Rashdan actúa como ancla del mediocampo defensivo del equipo. El jugador del Qatar SC, de 27 años, se centra en recuperar la posesión, romper el juego contrario y mantener el equilibrio entre líneas. Sus 39 partidos internacionales lo convierten en uno de los miembros más experimentados de un equipo que ingresa a territorio inexplorado.