Las muertes de Ébola en el Congo superan los 100, a medida que el conflicto y los ataques a los trabajadores de la salud desafían los esfuerzos.

Más de 100 personas han muerto a causa del ébola menos de un mes después de que las autoridades declararan un brote de la enfermedad en el este del Congo, un saldo sombrío mientras los funcionarios intensifican los esfuerzos para frenar la enfermedad descubierta semanas tarde.

Los ataques a los trabajadores de la salud por parte de residentes enojados, el escepticismo entre algunos lugareños y los conflictos armados en puntos críticos siguen desafiando los esfuerzos para detener el brote de ébola declarado el 15 de mayo, causado por una forma grave de la enfermedad.

De los 550 casos confirmados hasta el domingo, ha habido 101 muertes y 19 recuperaciones, según el último informe de situación emitido el lunes por la noche. El brote se concentra en la provincia oriental del Ituri en el Congo, que representa más del 90 por ciento de los casos. También se han registrado casos en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y se ha extendido al otro lado de la frontera hacia Uganda.

Sin embargo, se cree que el número de casos en el Congo es mayor debido a que el brote se confirmó semanas más tarde y la tasa de cobertura de rastreo de contactos, que ha mejorado en los últimos días, sigue siendo del 64 por ciento.

La Organización Mundial de la Salud dijo el martes que en las últimas 24 horas se han analizado solo 137 muestras, con 35 dando positivo.

El último brote de ébola es causado por el raro virus de Bundibugyo, que no tiene una vacuna o tratamiento aprobado como el “virus de Zaire”, otro nombre para el virus del ébola, responsable de la mayoría de los 16 brotes pasados de la enfermedad en el Congo.

El aumento rápido en el número de casos se debe en parte a la ampliación de las capacidades de diagnóstico, que permite el análisis de muestras anteriores acumuladas, según las autoridades.

[Contexto: La situación de salud en el Congo se ve agravada por conflictos armados y dificultades socioeconómicas.]

[Fact Check: Verificar que se han suspendido los planes para construir un centro de cuarentena para el ébola en Kenia, según la información más reciente.]

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