Interpol quiere que te preguntes sobre el título del nuevo álbum This Mirror Weighs a Ton

La música suena serena con guitarra esponjosa y coros angelicales cuando el líder de Interpol, Paul Banks, canta: “Este espejo pesa una tonelada, pero al menos actuamos repentinamente” con convicción staccato. Esa expresión, que da título tanto al octavo álbum de la banda como a la pista principal, “Este espejo pesa una tonelada”, francamente no tiene mucho sentido, y ese es precisamente el punto, ya que Banks la creó improvisando las melodías y las vocales simultáneamente. Es escritura automática altamente refinada, y la banda dijo que prepara el resto del álbum, que saldrá el 28 de agosto. También lanzaron otra canción del disco, “See Out Loud”, que presenta letras igualmente opacas pero con un ritmo más pesado, un poco más de guitarra y una sensación que es totalmente “Interpol”.
El grupo grabó el álbum con el productor Andrew Wyatt (Rosalía, Charli XCX) en el estudio de Wyatt en Manhattan, marcando la primera vez en más de una década que Interpol ha grabado en la ciudad que consideran su hogar. Dijeron que esta vez ampliaron su sonido con cuerdas, instrumentos de viento madera, guitarra acústica y armonías vocales más texturizadas. “See Out Loud” también cuenta con la primera vez que el guitarrista Daniel Kessler contribuye con vocales desde “Turn on the Bright Lights” – “PDA”.
“Estaba justo al lado de Andrew cuando comenzó a hacer estas cosas increíbles con el diseño de sonido, y fue tan emocionante”, dijo Kessler sobre la canción “Este espejo pesa una tonelada” en un comunicado. “Recuerdo que pensé, no tengo contexto para qué tipo de música es esto – estas grandes explosiones sucediendo antes de que Paul siquiera tuviera una vocal. La lógica habría dicho que tal vez era un instrumental. Luego Paul simplemente se levantó, se fue a la sala trasera y comenzó a cantar esas melodías – y de repente estaba claro que no iba a serlo”.
“Me preguntaba cómo sería mantener las partes perfectamente legibles, porque todos en esa banda escriben partes tan geniales. Y agregar algunas dimensiones espaciales diferentes a ello”, dijo Wyatt. “Era algo casi un poco más como música de cámara – las ideas musicales resisten el escrutinio sin necesidad de que el tratamiento sonoro lo lleve todo el peso. También fue agradable agregar algún truco que aprendí durante un par de décadas haciendo discos pop”.
Apoyarán el lanzamiento este verano con una serie de fechas en América del Norte que los encontrará a veces apoyando a Sombr o recibiendo apoyo de Youth Lagoon, Loathe, Diiv y otros. Detalles de boletos están en el sitio web de Interpol.
Lista de canciones de “Este espejo pesa una tonelada”:
- “Este espejo pesa una tonelada”
- “See Out Loud”
- “Iron City”
- “Wounded Soldier”
- “Wings on Fire”
- “Ever the Actor”
- “So Rides the Reindeer”
- “Darling Thoughts”
- “Wake Up”
- “Enemy”
- “Bird and the Serpent”
- “Sudden”
Fechas de la gira de Interpol:
31 de julio – Denver, CO @ Mission Ballroom
2 de agosto – Jackson Hole, WY @ Snow King Mountain
3 de agosto – Boise, ID @ Revolution Concert House
4 de agosto – Salt Lake City, UT @ Red Butte Garden
6 de agosto – Portland, OR @ McMenamins Edgefield
8 de agosto – Tacoma, WA @ Dune Peninsula
11 de agosto – San Francisco, CA @ The Warfield
14 de agosto – Santa Barbara, CA @ Santa Barbara Bowl
15 de agosto – San Diego, CA @ The Rady Shell at Jacobs Park
16 de agosto – Las Vegas, NV @ The Theater at Virgin Hotels Las Vegas
26 de septiembre – Brooklyn, NY @ CBGB Festival
29 de septiembre – Vancouver, BC @ Rogers Arena *
2 de octubre – Toronto, ON @ The Bowl at Sobeys Stadium
3 de octubre – Montreal, QC @ L’Olympia
4 de octubre – Boston, MA @ Roadrunner
6 de octubre – Pittsburgh, PA @ Stage AE
7 de octubre – Cleveland, OH @ The Agora
9 de octubre – Detroit, MI @ Masonic Jack White Theatre
10 de octubre – Columbus, OH @ KEMBA Live! Outdoors
11 de octubre – Chicago, IL @ The Salt Shed Fairgrounds
13 de octubre – St. Louis, MO @ The Factory
15 de octubre – Atlanta, GA @ The Eastern
16 de octubre – Atlanta, GA @ The Eastern
17 de octubre – Nashville, TN @ The Pinnacle
- apoyando a Sombr
apoyo de Youth Lagoon
* apoyo de Loathe
*** apoyo de Julie
apoyo de Diiv
** apoyo de la Policía Francesa
*** apoyo de Diiv y la Policía Francesa