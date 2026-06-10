La delegación a Israel llega en medio del conflicto con Irán y las tensiones regionales

Una delegación, encabezada por el Obispo Robert Stearns, viajó a Israel para adquirir conocimiento de primera mano y recibir herramientas para ayudarlos a estar en la vanguardia de la lucha contra el antisemitismo, y se reunieron con la Subdirectora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Sharren Haskel. Durante su visita, también se reunirán con altos funcionarios del establecimiento de seguridad de Israel.

La delegación de líderes cristianos de Estados Unidos y Europa llegó a Israel ayer para una visita especial, habiendo abordado sus vuelos en medio del conflicto con Irán, antes de que se anunciara un alto el fuego. Han llegado en medio de los esfuerzos continuos de organizaciones extremistas para aislar a Israel en el escenario internacional, buscando comprensión de primera mano y herramientas prácticas para ayudarles a liderar la lucha contra el creciente antisemitismo en todo el mundo.

A su llegada, la delegación se reunió con la Subdirectora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Miembro de la Knesset, Sharren Haskel, quien les informó sobre las relaciones exteriores de Israel y los esfuerzos del Ministerio para fortalecer los lazos entre Israel y la comunidad cristiana internacional. Más adelante en la visita, se reunirán con el Enviado Especial de Israel al Mundo Cristiano, el Embajador George Deek, junto con otros 300 líderes cristianos de todo el mundo que se unirán a la reunión a través de Zoom. La delegación también se reunirá con altos miembros del establecimiento de seguridad de Israel, recibirán informes de seguridad y recorrerán sitios estratégicos en todo el país.

Los miembros de la delegación representan comunidades en todo Estados Unidos y Europa e influyen en cientos de miles de cristianos en todo el mundo. Están visitando Israel como parte de una misión especial organizada por Eagles’ Wings, una de las principales organizaciones cristianas dedicadas a fortalecer las relaciones entre cristianos y judíos en el mundo. Su decisión de venir en este momento particular pretende enviar un mensaje claro y contundente de apoyo, solidaridad y asociación con el Estado de Israel y el pueblo judío.

La delegación está encabezada por el Obispo Robert Stearns, Fundador y Presidente de Eagles’ Wings y una de las voces pro-Israel más prominentes e influyentes en el mundo evangélico. Stearns y su equipo llegaron a Israel el domingo por la mañana y ya se encontraban en el país cuando comenzó el ataque iraní. Al igual que millones de ciudadanos israelíes, se vieron obligados a correr a los refugios antiaéreos cuando sonaron las sirenas de alerta de bombardeo en todo el país.

El Obispo Robert Stearns, Fundador y Presidente de Eagles’ Wings, dijo: “Estamos siendo testigos de una ola sin precedentes de antisemitismo dirigida a Israel, financiada por la Hermandad Musulmana. En un momento en que muchos eligen juzgar a Israel desde lejos, nosotros elegimos venir y ver la realidad con nuestros propios ojos. Estos líderes podrían haberse quedado en casa. En cambio, abordaron aviones y vinieron a Israel porque la verdadera amistad no se prueba en momentos de comodidad, sino en momentos de desafío. Vinimos aquí para escuchar, aprender y ser parte de las líneas del frente en la lucha contra el antisemitismo. Nuestra respuesta es simple: no nos dejaremos intimidar, y no nos quedaremos en silencio. El mensaje de esta delegación es claro: Israel no está solo.”

La Subdirectora del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sharren Haskel, dijo: “Cualquiera familiarizado con Oriente Medio entiende que esta guerra es parte de una lucha global, un conflicto interreligioso más amplio que impacta al mundo entero, con el Estado de Israel en primera línea. En un momento en que los misiles nos estaban disparando, estos valientes líderes eligieron abordar un avión y estar con nosotros en Jerusalén. Su decisión de venir, especialmente durante estos días desafiantes, es un poderoso testimonio de su profundo compromiso con el Estado de Israel y el pueblo judío. La sólida relación con la comunidad cristiana internacional es de gran valor para el Estado de Israel. Son embajadores fieles en la lucha del Estado de Israel y la comunidad judía contra la difusión de desinformación y propaganda dirigida contra nosotros en todo el mundo.”