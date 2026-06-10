Miriam Margolyes recibirá el premio Raindance Icon, revela planes para el corto nominado al Oscar A Friend of Dorothy: Hay espacio para expandirse (EXCLUSIVO)

La actriz británica Miriam Margolyes recibirá el Premio Icono de Raindance de este año en el Festival de Cine de Raindance, que se celebrará en Londres del 17 al 26 de junio.

Margolyes recibirá su galardón en la gala de apertura del festival el 17 de junio después del estreno en el Reino Unido de “April X” de Michel Parandi.

Raindance otorgará otros dos Premios Icono este año: al director de cine estadounidense y cofundador del estudio cinematográfico Troma Entertainment Lloyd Kaufman y un premio póstumo al legendario roquero estadounidense Eddie Cochran. El premio Icono, que se entregará a la hermana y la madre de Eddie, se exhibirá junto a su guitarra Gretsch original y otros trofeos en el Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland, Ohio. Cochran es el tema de la película de clausura del festival, “Eddie Cochran: Don’t Forget Me” de Kirsty Bell.

Margolyes protagonizó recientemente “A Friend of Dorothy” de Lee Knight, que empezó su trayectoria en Raindance hace casi un año y tuvo un exitoso recorrido en festivales que culminó con una nominación al Óscar a Mejor Cortometraje de Acción en Vivo. Knight será quien presente a la actriz con su premio en lo que el festival describe como un “momento de cierre de ciclo”. “A Friend of Dorothy” muestra a Margolyes como una viuda cuya tranquila vida se ve trastocada cuando un adolescente (interpretado por Alistair Nwachukwu) patea accidentalmente su balón de fútbol en su jardín, desarrollando un tierno lazo por su soledad compartida.

En una entrevista con Variety sobre ser honrada en Raindance, la carismática Margolyes exclama: “¡No lo podía creer!”.

“Puede que a todos les gusten los premios, pero en mi corazón secreto creo que no son buenos para la gente porque se vuelven arrogantes”, agrega. “No quiero ser arrogante. Y hay tantos intérpretes brillantes y a veces todos merecen un premio. ¡Así que es mi turno! Lo aceptaré con gratitud y espero con gracia”.

Al ser preguntada sobre lo que significa la palabra “ícono” para ella, la actriz responde juguetonamente que significa “una pequeña imagen religiosa de algún santo sufrido”. “¡Ciertamente no soy eso, te lo puedo decir! Lo que soy es una anciana muy afortunada. Me llaman un tesoro nacional. También me han llamado con más precisión un trinket nacional y creo que es un poco grosero llamarme un trinket porque eso es algo que se puede desechar y ¡no puedes deshacerte de mí! De hecho, sigo creciendo. Estoy muy agradecida por mi vida en este momento y muy agradecida a Raindance, benditos ellos, por elegirme. Creo que soy una persona digna, ¿sabes? He trabajado duro toda mi vida en el negocio y trato de hacer lo mejor”.

Nacida en Oxford, Inglaterra, en 1941, Margolyes es una veterana del teatro y el cine que ha protagonizado películas importantes como “Yentl”, “Little Shop of Horrors”, “Magnolia” y como la icónica Profesora Sprout en las películas de “Harry Potter”. Ganó el BAFTA a la Mejor Actriz de Reparto en 1993 por “The Age of Innocence” de Martin Scorsese y los Premios de la Crítica por su papel en “Little Dorrit”. Su amplia carrera incluye trabajos en televisión, radio, teatro y trabajo de voz que va desde audiolibros hasta la voz en varios documentales de televisión. También ha escrito tres aclamados libros sobre su vida, con el cuarto libro, “Miriam’s Full English”, publicado a principios de este año.

El Premio Icono de Raindance es el galardón distintivo del festival, que honra y celebra a los íconos del cine independiente en el Reino Unido e internacionalmente: aquellos que causan una impresión auténtica e icónica a través del medio del cine.

Los premiados anteriores del Premio Icono de Raindance incluyen a Celia Imrie, Jason Isaacs, Chiwetel Ejiofor, Michael Winterbottom, David Yates, Vanessa Redgrave, Jonathan Pryce, Gemma Arterton, Michael Caine, Sally Hawkins, Jude Law, Olivia Colman, Terry Gilliam, Guy Richie y Ken Loach. Se han entregado premios póstumos del Premio Icono de Raindance a Joan Plowright (aceptado por Tamsin Olivier, hija de Joan Plowright y Lawrence Olivier) y a Helen McCrory (aceptado por Damian Lewis).