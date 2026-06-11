Rescatando una guerra perdida

Desde que publiqué la primera parte de esta evaluación hace dos días, han surgido más pruebas de los desafíos estratégicos de Rusia. Ucrania ha realizado otro ataque a una planta industrial de defensa rusa con sus nuevos misiles de crucero FP-5 de largo alcance. Con sus cabezas de guerra muy grandes y su capacidad probada para penetrar el espacio aéreo ruso, representan un cambio en la capacidad de ataque de Ucrania y un problema mucho mayor para Rusia. Al mismo tiempo, la campaña de Ucrania en el sur para aislar Crimea infligió otro golpe al dañar los puentes de Chonhar y Arabat, lo que obligará a todo el tráfico terrestre a tomar una ruta mucho más larga hacia Crimea desde Rusia. Las cosas simplemente siguen empeorando para Putin, Gerasimov y su guerra contra Ucrania.

La Parte Uno de esta evaluación puso a prueba una única tesis: que Vladimir Putin está perdiendo su guerra contra Ucrania no en una o dos dimensiones, sino en cada dimensión por la cual se puede medir honestamente el progreso estratégico: militar, cognitiva, moral, industrial y económica. Su única reclamación viable de ventaja es la disposición del presidente de los Estados Unidos. Medida contra la evidencia, la tesis se sostuvo. En todas las dimensiones, la trayectoria de Rusia en 2026 es de contracción, desacoplamiento y costos crecientes.

Pero medir el fracaso presente es solo la mitad de una evaluación honesta. Anticipar las condiciones bajo las cuales ese fracaso podría revertirse es igual de importante, porque una trayectoria perdedora no es lo mismo que un resultado definitivo. Las guerras no las ganan los bandos que simplemente llevan la delantera, y aún podrían haber varios desarrollos que salvaran la posición estratégica de Moscú. Los planificadores de Putin trabajarán para activarlos; Ucrania y sus seguidores deben trabajar para prevenirlos.

Esta segunda parte examina cinco “condiciones de reversión”. Estos son los desarrollos que, de materializarse, podrían devolver a Rusia de la derrota estratégica a la que apuntan las cinco dimensiones en la Parte Uno. El artículo explora la dimensión nuclear de la guerra, y luego aborda la pregunta que los gobiernos occidentales han evitado en gran medida: cómo se vería realmente una derrota estratégica rusa y qué debería seguir a ella.

Un veredicto de que Rusia está perdiendo no es una predicción de que perderá. Una trayectoria perdedora puede ser detenida e incluso revertida si se crean, refuerzan o mantienen las condiciones adecuadas. Tales condiciones de reversión son los posibles remedios de Rusia, y la gente de Putin estará trabajando para llevarlos a cabo o explotarlos mientras que Ucrania y sus seguidores trabajan para cerrarlos como rutas hacia el éxito de Putin.

A continuación se examinan las cinco condiciones de reversión. Antes de abordarlas, vale la pena destacar una característica que comparten. Con la excepción parcial del agotamiento ucraniano, ninguna de estas condiciones está dentro del alcance de Rusia. Putin puede solicitar un acuerdo favorable con Estados Unidos y presionar a Beijing, y Rusia trabaja a través de operaciones cognitivas para erosionar la determinación occidental. Pero Rusia no puede fijar el precio global del petróleo, controlar el tesoro de China o determinar cuándo se cansa una coalición occidental.

El progreso, o la falta del mismo, de Rusia en la guerra de Ucrania ahora depende en gran medida de las decisiones de otros: la disposición del presidente de Estados Unidos, el precio de una guerra del Golfo que no inició, los cálculos de Pekín y Pyongyang y la paciencia de los electorados occidentales. Esa dependencia rusa es, de hecho, una sexta prueba de la tesis con la cual comenzó la Parte Uno de este artículo.