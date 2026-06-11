¿Puede Corea del Sur superar su mal comienzo en la Copa del Mundo?

¿Puede Corea del Sur superar su mal comienzo en la Copa del...

Context: The article discusses the importance of South Korea winning their opening match in the FIFA World Cup group stage to ensure their advancement to the knockout rounds. The article also mentions the historical significance of South Korea’s performance in previous World Cup editions.

Guadalajara, México — Sin duda, especialmente en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA, donde los equipos solo tienen tres juegos para asegurar su avance a las rondas eliminatorias, cada victoria es importante.

Pero, en el caso de Corea del Sur, la historia reciente ha demostrado que si logran conseguir tres puntos desde el principio puede tener un gran impacto en determinar su suerte.

Los Guerreros Taegeuk no han logrado comenzar con una victoria en las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo.

En 2014, esto preparó el escenario para su peor desempeño desde 1998, ya que terminaron en el último lugar de su grupo con ese solitario punto en su haber.

Cuatro años más tarde, las derrotas consecutivas ante Suecia y México significaron que ni siquiera una notable victoria por 2-0 sobre Alemania –que eliminó a los entonces campeones defensores– fue suficiente para avanzar.

Aunque Corea del Sur logró llegar a octavos de final en Catar 2022, incluso habiendo empatado y perdido en sus dos primeros partidos.

En realidad, si bien el espíritu y el esfuerzo de los Guerreros Taegeuk merecían aplausos, también hubo un gran elemento de buena fortuna y riesgo puro en la forma en que lograron hacer lo que hicieron con un gol ganador en el minuto 91 proveniente de un contraataque contra Portugal, quienes realmente no deberían haber estado en una posición para perder el partido.

Si no hubiera sido por la enérgica carrera de 50 yardas del capitán Son Heung-Min, o por el tranquilizador gol de Hwang Hee-Chan, los surcoreanos fácilmente podrían haber estado enfrentando otra salida en la fase de grupos.

Cuando han ganado su primer partido en la Copa del Mundo, generalmente significa que las cosas van bien –aunque también ha habido una excepción a la norma.

Su famoso cuarto lugar como coanfitriones en 2002 comenzó con una victoria sobre Polonia. En 2010, la vez que llegaron a los octavos de final antes de 2022, también comenzaron de manera victoriosa.

Solo en 2006 no lograron sacar provecho de un comienzo positivo y, aún así, tuvieron mala suerte después de una victoria sobre Togo seguida de un impresionante empate contra Francia, solo para que una derrota en el último día contra Suiza les costara por un solo punto.

Por supuesto, la expansión de la Copa del Mundo de este año a un torneo de 48 equipos –donde ocho equipos en el tercer lugar aún pueden avanzar a los dieciseisavos de final– significa que hay más margen de error.

Sin embargo, nadie realmente quiere estar en esa situación en la que está casi garantizado que le espera una gran prueba al inicio de la etapa eliminatoria.

Habiendo sido sorteados en el Grupo A, las únicas dos opciones que esperan al equipo que quede en tercer lugar –si califican– son los ganadores de los Grupos E o G, quienes –al menos sobre el papel– parecen ser Alemania o Bélgica.

Terminar en segundo lugar en realidad es una situación bastante buena dado que se enfrentarían a los subcampeones de un Grupo B que no presenta una propuesta demasiado aterradora con Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar y Suiza.

Un primer lugar sería sin duda el escenario ideal, ya que los enfrentaría a un equipo en tercer lugar de los Grupos C, E, F, H o I, que –nuevamente solo por el bien de la imaginación– podría ser realistamente Escocia, Costa de Marfil, Túnez, Arabia Saudita o Senegal.

Y, el hecho es que dado que Corea del Sur se ha encontrado en un grupo bastante equilibrado, aspirar a terminar en primer lugar no debería ser un objetivo imposible para ellos.

Aunque México, especialmente con la ventaja de local y como el equipo mejor ubicado en el ranking mundial en el puesto 14, debería ser el favorito, tampoco sería una locura completa si cualquiera de ellos, Corea del Sur (25.º), Chequia (40.º) y Sudáfrica (60.º) venciera a otro.

El promedio de clasificación entre los cuatro equipos de 34.75 –quinto más bajo entre los 12 grupos– significa que, aunque será reñido, la competencia podría no ser tan intensa como en el Grupo I, que tiene el promedio de clasificación más alto de 26.25 con Francia (3.er), Senegal (15.º), Noruega (31.º) y atípicos Irak (56.º).

También hay que tener en cuenta la diferencia en el ranking entre las naciones mejor y peor ubicadas en un grupo.

Con una diferencia de 46 entre México y Sudáfrica, el Grupo A una vez más se sitúa como el quinto más bajo.

Comparemos esto con el Grupo D, que muchos han identificado como el más competitivo del torneo, donde solo 24 posiciones separan a Estados Unidos (17.º) y Paraguay (41.º) –con TÃ¼rkiye (22.º) y Australia (27.º) en el medio.

El extremo opuesto tampoco es ideal, como en el Grupo C donde la diferencia es asombrosa de 77 lugares. Hay dos pesos pesados claros en Brasil (6.º) y Marruecos (7.º), con Escocia (42.º) ya lo suficientemente rezagada pero Haití muy atrás en el puesto 83.º.

El primer lugar en el Grupo A está definitivamente al alcance. Incluso el segundo lugar no sería tan malo.

Para brindarse la mejor oportunidad de lograr ambos, es innegable que Corea del Sur debería ganar su primer partido contra Chequia el jueves.

Simplemente tendrán que desafiar la historia reciente y hacer lo que no han logrado en 16 años.