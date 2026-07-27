Cuaderno de la NBA: LeBron James contra el Este, Thunder jugando sucio y el nuevo acuerdo de John Tonje

Lebron James está de regreso en la Conferencia Este por primera vez en casi una década. Y por primera vez en su carrera, se enfrentará a los Boston Celtics cuatro veces en la temporada regular.

¿Pero qué significa? Mis pensamientos sobre el comercio ya han sido esbozados. No creo que funcione. Pero hay absolutamente un mundo en el que sí lo hace. Sin duda, los Sixers tienen el talento para ganar, y si encuentran una manera de hacer que todo encaje, serán peligrosos.

La Conferencia Este agregó muchísimo talento este verano y los Celtics perdieron talento. Mientras el resto de la conferencia agregaba piezas para ayudar a que sus plantillas encajaran, Boston hizo lo contrario. Se apostará por la suma por la resta y el valor del desarrollo interno.

Si los Celtics realmente creen que perder Jaylen Brown les ayudará a ser un equipo más completo y al mismo tiempo promoverá el desarrollo de muchachos como Payton Pritchard, Hugo Gonzalez, Baylor Scheiermany Jordán Walshpodría funcionar de la mejor manera. Pero James y el resto del Este han adoptado un enfoque diferente.

Kawhi Leonard (en teoría) se unió a los Toronto Raptors, reforzando su plantilla. James y Brown han agregado talento a una plantilla de los Sixers que ya tenía Maxey Tyrese, Joel Embiidy VJ Edgecombe. Los Indiana Pacers están consiguiendo Tyrese Haliburton de vuelta de una lesión. Los Washington Wizards, salvo otro revés, están recibiendo Antonio Davis de vuelta de una lesión. Giannis Antetokounmpo se unió a una mejor organización.

Mis pensamientos sobre los 76ers no ocultan la realidad de que la Conferencia Este objetivamente se volvió más talentoso. El camino hacia un título puede resultar más difícil que nunca para los Celtics. Es más difícil que nunca para todos los equipos de la Conferencia Este.

Y eso sin mencionar al actual campeón New York Knicks. El Cade Cunningham-lideró a los Detroit Pistons. El David Mitchell-lideró a los Cleveland Cavaliers. Los jóvenes y hambrientos Atlanta Hawks, Charlotte Hornets y Orlando Magic.

Echa un vistazo a esta lista de equipos: Pistons, Celtics, Knicks, Cavaliers, Raptors, 76ers, Magic, Hornets, Heat, Pacers, Wizards. Tres de esos equipos no llegarán a los playoffs. Uno ni siquiera llegará al Play-In. Incluso si eliminas a los Wizards y Hornets (los dos equipos que aún no han llegado a los playoffs en los últimos cinco años), eso todavía deja a un equipo fuera del cuadro de los ocho primeros.

James, que se unió a los Sixers, hizo más que simplemente agregar talento a un equipo que ya estaba lleno de estrellas. Hizo que Oriente fuera incluso mejor de lo que ya era. Por primera vez en lo que parece una eternidad, Oriente es más profundo que Occidente.

Mientras la Conferencia Oeste pasa por el Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs, el Este será un baño de sangre. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier equipo puede ganar. Y al menos, eso hará que el baloncesto sea muy divertido.

© Isaías J. Downing Spencer Jones

1. Spencer Jones: Trueno contra Nuggets

Los Thunder están jugando sucio. Y para ello utilizan el segundo delantal. OKC acaba de firmar Spencer Jones a una oferta de dos años y 12 millones de dólares en la agencia libre restringida. Los Nuggets tienen 48 horas para igualar. Pero ahí radica el problema.

Denver está tratando de esquivar la segunda plataforma. En este momento, los Nuggets están aproximadamente $3.9 millones por debajo de esa línea. Si coinciden con la hoja de oferta para Jones, los llevará por encima del segundo delantal.

Para empeorar las cosas, los Nuggets aún no han vuelto a contratar a Peyton Watson. Hubo rumores de que buscaban un acuerdo de firma e intercambio, pero también podrían intentar deshacerse de uno de ellos. Aarón Gordon, cristian brauno Cameron Johnson para hacerle espacio a Watson.

Ahora bien, los Nuggets no sólo tienen la Watsonsituación en su plato, pero también tienen que preocuparse por Jones. Jones, quien les daría la profundidad que tanto necesitan en la posición de delantero si eran perder a Watson.

Mientras tanto, el Thunder cuesta alrededor de 6,9 ​​millones de dólares por debajo del segundo delantal. Entonces, pueden fichar a Jones y aún permanecer por debajo de la marca. Una decisión inteligente, aunque tortuosa, del Thunder para poner a los Nuggets en una situación difícil.

2. Kentavious Caldwell-Pope

No quiero insistir demasiado en la situación de James a Filadelfia, pero todo esto es muy divertido. Es un movimiento que se ha repetido muchas veces antes: un grupo de estrellas se unen, por lo que los jugadores de rol se unen a ellos con la esperanza de ganar un título.

Kentavious Caldwell-Pope y los Memphis Grizzlies acordaron una rescisión, y ahora, Caldwell-Pope firmará un contrato mínimo de un año con los Sixers. El jugador de rol se une al grupo de estrellas que intentan ganar un título. Clásico.

¿No hemos aprendido de los Phoenix Suns de 2023? ¿De los Brooklyn Nets de 2021? ¿Qué pasa con Los Angeles Lakers de 2021 liderados por James que pensaron: ‘Oh, sí, agreguemos Russell Westbrook! ¡Traigamos las estrellas a Los Ángeles en lugar de intentar formar un equipo que encaje bien!’ ¿Cómo resultó eso?

¿La ironía de esa comparación? Caldwell-Pope fue uno de los jugadores traspasados ​​a los Wizards a cambio de Westbrook. Ganó un título con los Denver Nuggets en 2023, pero durante las últimas dos temporadas, ha tenido problemas para lanzar el balón desde lejos (que es lo que los 76ers probablemente buscarán de él).

3. John Tonje a los Blazers

En realidad no es una noticia importante de la NBA, pero está relacionada con los Celtics, así que sentí que era necesario incluirla. John Tonje, quien pasó la Liga de Verano con los Celtics, acordó un contrato bidireccional con los Portland Trail Blazers para la próxima campaña.

Tonje jugó bien con los Celtics en Las Vegas. En cinco partidos (24,2 minutos), promedió 14,8 puntos, 3,4 rebotes, 1,0 asistencias y 1,2 robos. El jugador de 25 años disparó un 51,0% desde el suelo y un 45,2% desde triples en 6,2 intentos por partido.

Además, la defensa de Tonje fue impresionante. No era perfecto, a veces lo dejaban boquiabierto, pero el ajetreo y el esfuerzo estaban ahí. Y la toma parecía real. Parecía el tipo de persona que Boston debería considerar para un puesto de doble vía.

Pero los Blazers se lanzaron al ataque. El ajuste es un poco extraño, considerando cuántos escoltas ya tiene Portland en la plantilla, pero realmente le vendría bien una infusión de tiros de tres puntos. Tonje podría darles eso. Dura derrota para Boston (aunque al margen de la plantilla) y un buen cambio positivo para Portland.

© Ken Blaze Darius Garland y LeBron James

4. Más curiosidades sobre LeBron James

¿Por qué James eligió a los 76ers? ¿Qué lo hizo alejarse del Heat liderado por Antetokounmpo y los Cavaliers de su ciudad natal? Bueno, Brian Windhorst de ESPN publicó un gran artículo que detalla la saga.

En el caso de los Sixers, como en las otras decisiones, se debió a una multitud de factores. La incorporación de Brown influyó, al igual que Maxey. El base de los Sixers está representado por Klutch Sports.

“Maxey fue un factor clave indiscutible en el fichaje de James por parte de los 76ers”, escribió Windhorst. “Maxey tenía una relación fuerte con James, ya que ambos están representados por Klutch Sports. Con James uniéndose a un nuevo equipo que tiene muchos egos y necesidades, tener una conexión con el armador fue una ventaja para Filadelfia”.