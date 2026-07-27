Brasil llama a embajador en Argentina por declaraciones de Milei

Brasil llamó a su embajador en Argentina el domingo después de que el presidente argentino Javier Milei insultara a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante una visita al país.

“No hay ningún precedente de que un presidente extranjero, en territorio nacional, lance insultos y ofensas al jefe de Estado, a las instituciones democráticas, incluido el poder judicial, y al pueblo brasileño”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en un comunicado.

Brasil también convocó al embajador de Argentina para discutir esos “insultos”, dijo una fuente diplomática brasileña a la agencia de noticias AFP.

¿Qué dijo Milei?

El líder libertario de Argentina visitó Sao Paulo el sábado para asistir a un evento político de Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien se postulará para presidente contra Lula.

En un discurso en el evento, Milei llamó al actual presidente izquierdista de Brasil “convicto”, “delincuente” y “ladrón”, sin nombrarlo explícitamente.

Milei también se refirió al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, como “basura calva”, nuevamente, sin referirse a él por su nombre.

El presidente del Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, calificó los comentarios de Milei como una “referencia irrespetuosa a un magistrado del máximo tribunal del país, hecha en suelo brasileño”.

Legisladores argentinos denuncian comentarios de Milei

El expresidente argentino Alberto Fernández publicó el domingo un video en X exponiendo los insultos de Milei.

“Milei fue a Brasil gritando como un loco, exigiendo ver a un golpista en la cárcel”, escribió. “Insultar al presidente de una nación hermana y nuestro principal socio comercial es imperdonable”.

Además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, potencial candidato en las elecciones generales del próximo año, anunció en X que se comunicó el domingo con el canciller brasileño, Mauro Vieira, “para transmitirle que Milei no representa los sentimientos del pueblo argentino”.

Dijo haber visto “con profunda vergüenza cómo el presidente Milei ofendió e insultó al gobierno brasileño, a su presidente y a todo el país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a sus naciones hermanas y está comprometida con la integración regional”.

Editado por: Zac Crellin

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