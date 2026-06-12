Créditos GOC del Ejército Tantita Security A Medida Que la Producción de...

El Mayor General Emmanuel Emekah, el Oficial General al Mando (GOC), 6 División del Ejército Nigeriano, ha atribuido la colaboración en la vigilancia de los oleoductos entre Tantita Security Services Nigeria Limited y el Ejército Nigeriano por impulsar la producción de petróleo crudo a aproximadamente 1.7 a 1.8 millones de barriles por día.

Emekah habló en la inauguración de 60 unidades residenciales de tránsito para oficiales militares superiores en Port Harcourt, Estado de Rivers, construidas con el apoyo de Tantita Security Services y Maton Engineering Services.

“Es destacable que las contribuciones y esfuerzos colaborativos de partes interesadas como Tantita Security Services han mejorado significativamente el entorno operativo dentro de la región del Delta del Níger”, dijo el GOC.

“Estos esfuerzos han contribuido inmensamente al logro de la producción actual de petróleo crudo de aproximadamente 1.7 a 1.8 millones de barriles por día, un logro notable que no se había alcanzado desde 2009”, agregó.

[Contexto: La colaboración entre Tantita Security Services y el Ejército Nigeriano ha sido clave para aumentar la producción de petróleo y mejorar la seguridad en la región del Delta del Níger.]

[Análisis de Hecho: Datos recientes de seguridad indican una disminución de incidentes violentos en la zona del Sur en el Niger a medida que aumenta la producción de petróleo crudo después de la adjudicación del contrato de vigilancia de oleoductos a Tantita en 2022.]