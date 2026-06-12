Ariana Grande critica a la Casa Blanca de Trump por usar su canción para promover deportaciones de ICE: Barbárico, inhumano, absurdo

Ariana Grande criticiza a la Casa Blanca por usar una versión de su canción de 2024 “Bye” en un post de TikTok que mostraba agentes de ICE arrestando y esposando a personas.

Grande comentó en el post de TikTok de esta semana, diciéndole a la administración que dejara de usar sus canciones. “Por favor, nunca utilicen mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad, locura odiosa. Fck ice”, escribió en su comentario, según Reuters.

Un portavoz de Grande confirmó a Variety que Grande hizo el comentario, pero “por alguna razón no es visible públicamente” en el post. Su equipo también estaba buscando eliminar el audio del video, y el sonido fue eliminado del clip poco después de que ella publicara su comentario.

En un comunicado compartido con Variety, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, escribió: “Lo diremos una última vez: lo que realmente es bárbaro, inhumano y odioso son los criminales ilegales que han herido y asesinado a ciudadanos americanos inocentes”.

Esta no es la primera vez que Grande ha criticado a la administración de Trump y sus seguidores. En septiembre de 2025, compartió un post en su Instagram que criticaba la administración por redadas de ICE y retórica transfóbica, así como otras amenazas a la democracia. El post fue escrito originalmente por el activista Matt Bernstein como una “verificación” para los seguidores de Trump.

El Subsecretario de Prensa Adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, respondió directamente a Grande haciendo juegos de palabras con los títulos de sus canciones. “Guarda tus lágrimas, Ariana. Porque las acciones del Presidente Trump pusieron fin a la crisis de inflación de Joe Biden y están trayendo billones en nuevas inversiones”, dijo. “Incluso firmó una orden ejecutiva como por arte de magia que allanó el camino para que la FTC tomara medidas enérgicas contra Ticketmaster por estafar a los fanáticos de los conciertos de Ariana Grande. ¡Que te mejores pronto, Ariana!”

Anteriormente, Grande apoyó a la candidata demócrata Kamala Harris durante las elecciones presidenciales de 2024, y actuó para el Presidente Barack Obama y la Primera Dama Michelle Obama en el evento “In Performance at the White House: Women of Soul” de 2014. Actualmente está de gira con su tour “Eternal Sunshine”, con planes de actuar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles este sábado.