El ex capitán de Nueva Zelanda Kane Williamson se retira del cricket internacional

El ex capitán de Nueva Zelanda Kane Williamson se retira del cricket...

El ex capitán de Nueva Zelanda, Kane Williamson, se ha retirado de todo el cricket internacional con efecto inmediato.

El jugador de 35 años participó en el primer Test contra Inglaterra en Lord’s, registrando un cero y 18, pero no jugará más en la serie de tres partidos, que continuará en The Oval el 17 de junio.

Williamson se retira como el máximo anotador de carreras en todos los formatos de Nueva Zelanda, con 19,346 carreras, incluidos 48 siglos y seis doble siglos, en 378 apariciones entre 2010 y 2026.

Como el bateador de Test más prolífico de los Black Caps, anotó 9,515 carreras con un promedio de 54.06, incluidos 33 siglos, en 110 partidos.

Capitaneando al equipo en todos los formatos, Williamson llevó a Nueva Zelanda a las finales de la Copa del Mundo de 2019 y la Copa del Mundo T20 de 2021, y los guió hacia la victoria en el Campeonato Mundial de Test inaugural en 2021.

Explicando su decisión, Williamson, quien se retiró de los T20Is en noviembre, dijo: “Lo he pensado durante un tiempo, pero en los últimos días ha quedado claro que ahora es el momento adecuado.

“Siempre he sentido un gran impulso y hambre por el cricket internacional, y me enorgullece saber que lo he dado todo en cada partido que he jugado para Nueva Zelanda.

“Continuar con menos no sería correcto y me siento afortunado de retirarme en mis propios términos.

“Me voy sintiéndome optimista sobre la dirección de este grupo. Hay una enorme cantidad de talento y un verdadero deseo de hacer algo especial con este equipo de Nueva Zelanda.

“Es un equipo que amo y me siento increíblemente afortunado de haber sido parte de él durante tanto tiempo. Seguirá siendo querido en mi corazón.”

El entrenador principal Rob Walter rindió homenaje al “legado” de Williamson y su impacto en los Black Caps, afirmando que “permanecerá arraigado en su ADN”.

“Cualquiera que haya tenido el privilegio de trabajar con Kane entiende que es un jugador y persona muy especial”, dijo Walter.

“Sus números y habilidades con el bate hablan por sí mismos, pero es lo que significa para este equipo de Black Caps, así como para el cricket mundial, lo que será su legado.

“Su impacto en la cultura y los estándares de este equipo permanecerá arraigado en su ADN.

“Kane siempre ha puesto al equipo primero y aunque estamos decepcionados de verlo irse, estamos contentos de saber que está contento y en paz con su decisión.

“Un jugador increíble, compañero impresionante, un líder maravilloso y un embajador fantástico para nuestro deporte.”

Más información próximamente.