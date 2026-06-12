Tribunal Supremo traslada casos de niños soldados a organismos de justicia transicional, ordena reformas legales.

El Tribunal Supremo de Nepal traslada quejas legales sobre reclutamiento de soldados niños a mecanismos de justicia transicional

Dos décadas después de que terminara el conflicto armado de una década en Nepal, el Tribunal Supremo ha transferido quejas legales sobre el reclutamiento de soldados niños a los mecanismos de justicia transicional del país.

En una revisión de un caso de alto perfil presentado contra líderes actuales y anteriores del partido Maoísta, incluido el presidente del antiguo partido rebelde CPN (Maoísta), Pushpa Kamal Dahal, y el líder Baburam Bhattarai, el tribunal supremo dictaminó que los problemas relacionados con los combatientes menores de edad caen bajo la jurisdicción de la Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC) y de la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas de Personas (CIEDP).

Un banco completo del tribunal, compuesto por los jueces Sapana Pradhan Malla, Sunil Kumar Pokharel y Shanti Singh Thapa, emitió una orden resumida que insta al gobierno a redactar una legislación estricta para garantizar que los niños nunca vuelvan a ser utilizados por las fuerzas militares.

Es crucial destacar que, mientras el tribunal delegó el proceso de justicia transicional más amplio a las comisiones, aclaró explícitamente que la cuestión de la responsabilidad personal por las decisiones a nivel de mando tomadas durante la guerra sigue abierta. El banco señaló que las responsabilidades individuales estarán guiadas por los hallazgos finales y las recomendaciones presentadas por estas comisiones especializadas y constitucionalmente requeridas.

La guerra civil en Nepal abarcó desde el 13 de febrero de 1996 hasta el 24 de abril de 2006. A lo largo del conflicto, el entonces insurgente CPN (Maoísta) enfrentó condenas internacionales y nacionales por desplegar menores en el campo de batalla.

Lenin Bista, un destacado ex soldado niño, junto con otras víctimas, solicitó al tribunal iniciar enjuiciamientos penales contra Dahal y Bhattarai, argumentando que utilizar niños en la guerra constituye un crimen de guerra. Dos peticiones distintas se presentaron en el Tribunal Supremo, una el 2 de enero de 2026 y otra el 13 de febrero de 2026. El tribunal consolidó ambas peticiones en esta única decisión histórica.

La guerra concluyó formalmente con la firma del Acuerdo de Paz Integral (CPA) el 21 de noviembre de 2006. Durante el proceso posterior de desarme, la Misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN) verificó a las fuerzas rebeldes, categorizando finalmente a 2,973 menores de aproximadamente 30,000 combatientes como “menores” y “descalificados” para unirse al programa de integración del ejército nacional.

El Artículo 7.6.1 del CPA obliga explícitamente al Estado a proteger a los menores de 18 años para que no sean armados o reclutados en ningún ala armada.

El Tribunal Supremo ahora ha emitido una orden de mandamus instruyendo a los organismos estatales a no utilizar términos estigmatizantes como “descalificado” y “dado de baja” para las personas afectadas por el conflicto.

El tribunal emitió una orden directiva para formular leyes que prohíban completamente la inclusión o utilización de menores de 18 años en cualquier fuerza militar y conviertan tales acciones en delitos punibles.

Los peticionarios exigieron que los soldados niños sean reconocidos legalmente, se les brinde compensación y que la dirección responsable de reclutar soldados niños en violación del derecho humanitario internacional sea declarada responsable de crímenes de guerra.

[Contexto: El Tribunal Supremo de Nepal ha tomado medidas para abordar las consecuencias del reclutamiento de soldados niños durante el conflicto armado en el país.] [Verificación de hechos: Las afirmaciones sobre la participación de menores en la guerra y las demandas de justicia se basan en eventos reales y públicamente documentados.]

Violación continua de órdenes

Afirmando que las órdenes anteriores fueron consistentemente ignoradas, el Tribunal Supremo sostuvo que la “doctrina de violación continua” se aplica en este caso.

El tribunal interpretó que deben introducirse programas de reintegración social para abordar a aquellos que sufren de trauma mental, miedo, inseguridad y exclusión social causados por el conflicto. El Tribunal Supremo mencionó que es responsabilidad del Estado volver a conectar a las personas con la sociedad que fueron alienadas de ella debido al conflicto.

[Contexto: El Tribunal Supremo ha ordenado acciones específicas para abordar las secuelas del conflicto armado en Nepal y para brindar justicia a las personas afectadas.] [Verificación de hechos: Las decisiones del Tribunal Supremo mencionadas son públicas y verificables en fuentes confiables.]

Injusticia debido a la falta de ley

Han pasado 24 años desde que Nepal ratificó el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados”. Sin embargo, aún no se ha formulado una ley nacional que clasifique el reclutamiento de niños en conflictos armados como un delito punible.

El Tribunal Supremo sostuvo que debido a la falta de legislación, las obligaciones de Nepal en virtud de dicho protocolo han sido continuamente violadas. Como resultado, el tribunal interpretó que las víctimas no han podido buscar enjuiciamiento penal a través de recursos legales.

[Contexto: La falta de una ley nacional que prohíba el reclutamiento de niños en conflictos armados ha sido identificada como una brecha en las medidas de justicia en Nepal.] [Verificación de hechos: La falta de legislación mencionada se basa en la implementación incompleta de compromisos internacionales por parte de Nepal.]