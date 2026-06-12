Spencer Strider y los Bravos finalmente se enfrentan a los Mets, buscando evitar una racha de 3 juegos

Después de perder los dos primeros juegos de una serie por primera vez esta temporada, los Bravos ni siquiera tuvieron la oportunidad de salvar un juego de su serie con los White Sox el jueves, y el último juego se pospuso hasta agosto debido a las inclemencias del tiempo.

Se podría argumentar que eso es positivo (oportunidad de descansar, restablecerse) o negativo (pensar en ello). Probablemente tendremos una idea de qué camino tomará eso cuando los Bravos abran una serie contra los Mets de Nueva York el viernes por la noche, finalmente jugando contra su último enemigo del Este de la Liga Nacional después de casi 70 juegos de la temporada.

Mientras que los Filis parecen haberlo descubierto después de sus impresionantes luchas iniciales, los Mets… no. Están últimos en la división con 30-38, 15 juegos detrás de los Bravos. Tuvieron su primer mes ganador de la temporada en mayo (16-12), pero ahora tienen marca de 4-5 en junio después de perder dos de tres ante los St. Louis Cardinals a principios de esta semana.

Juan Soto (.277/.369/.537 con 14 jonrones) está produciendo. Pero Francisco Lindor permanece en la lista de lesionados con una distensión en la pantorrilla y el plan suplente. Bo Bichette (.227/.277/.330) no ha estado a la altura de su contrato de tres años y $126 millones.

El equipo ocupa el puesto 31 entre 32 equipos de Grandes Ligas en promedio de bateo (.228) y porcentaje de slugging (.367) y está empatado en el último lugar en porcentaje de embase (.291).

Dependerá de Spencer Strider (4-1, 4.00 de efectividad) marcar la pauta contra la alineación de Nueva York. Se suponía que Martín Pérez comenzaría el jueves y originalmente estaba programado para el viernes, pero desde entonces se trasladó al sábado.

Strider ha sido bastante consistente en lo que ofrece últimamente en el montículo para los Bravos. En cada una de sus últimas tres aperturas, lanzó exactamente cinco entradas y permitió exactamente tres carreras limpias. Sin embargo, los ponches disminuyeron en su última apertura contra Pittsburgh, ya que tuvo tres, el mínimo de la temporada.

El perfil Statcast de Strider es una interesante mezcla de extremos. Los xERA, xBA son muy buenos. Los porcentajes de barriles y rodados son bastante malos.

Strider tiene un récord de 6-2 contra los Mets con efectividad de 6.11 en 11 apariciones en su carrera (nueve aperturas). Esa efectividad ciertamente está inflada por un par de aperturas en las que permitió ocho carreras limpias en cuatro entradas, la última de las cuales fue su apertura más reciente contra Nueva York en agosto pasado. También tiene cuatro aperturas de más de cinco entradas y tres o menos carreras contra los Mets.

El cuerpo de lanzadores de Nueva York no ha sido el principal problema esta temporada, ubicándose octavo en efectividad (3.88), décimo en hits permitidos (533) y empatado en quinto lugar en ponches (617).

Para el primer partido de la serie, los Mets recurren a Nolan McLean (3-4, 3.98) en el montículo. Después de que el novato sufrió un obstáculo a mediados de mayo, permitiendo 13 carreras limpias en nueve entradas en aperturas consecutivas contra los Nacionales y los Rojos, parece haber redescubierto su forma. Ha permitido dos carreras y cinco hits en 11 entradas en sus últimas dos aperturas contra los Marlins y los Padres.

Con 82 ponches y 27 bases por bolas, McLean ha sido una piedra para los Mets esta temporada, registrando la mejor efectividad del equipo entre los lanzadores con más de 10 aperturas.

Los Bravos vieron su habilidad de primera mano cuando hizo la segunda apertura de su carrera contra Atlanta en agosto pasado, permitiendo dos carreras y cuatro hits en siete entradas.

Fecha/hora del juego: Viernes 12 de junio, 7:15 p.m.EDT

Ubicación: Citi Field, Queens, Nueva York