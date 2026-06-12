Fenómeno adolescente argentino Agustín Hein recibió su reconocimiento en el edificio del Congreso de la nación esta semana. La legislatura argentina le otorgó el premio “Islas Malvinas” el 10 de junio, que es el Día Nacional de Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas.

Las Islas Malvinas también se conocen como Islas Malvinas, el nombre británico del archipiélago frente a la costa continental sur de Argentina. El Reino Unido y Argentina disputan la soberanía del territorio, lo que brevemente desembocó en una guerra entre las dos naciones en 1982.

La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados reconoce anualmente con este premio a los mejores deportistas argentinos. Hein y su entrenadorSebastián Monterofueron recibidos en el Salón de los Pasos Perdidos del edificio del congreso para recibir el premio. Campeón olímpico de BMX estilo libreMaligno Torrestambién recibió el premio.

Hein ha lanzado un asalto a los libros de récords de natación de su país en los últimos 18 meses, rompiendo y volviendo a batir más de 20 NR en varias disciplinas y distancias. Más recientemente, redujo el récord nacional de 400 libres a 4:02.99. En abril, emergió como la atleta más condecorada de los Juegos Sudamericanos de la Juventud, consiguiendo nueve oros y una plata. Hein también es Campeón Mundial Junior, corriendo con un tiempo de 4:34.34 en el encuentro de 2025 para establecer un nuevo récord de campeonato, nacional y sudamericano.

Aunque sólo tiene 18 años, Hein no es ajeno al reconocimiento a nivel nacional. El año pasado, el club de fútbol más grande de Argentina, River Plate, presentó a la estrella en ciernes para su reconocimiento. El Comité Olímpico Argentino también nombró a Hein su Deportista del Año 2025.

Hein compartió fotos del evento, en el que también participó el presidente del Comité Olímpico Argentino.Mario Mocciay venerado periodista deportivo argentino Henry Macaya Márquez.