Cómo los mensajes de Trump sobre Irán zigzaguearon durante la guerra

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasó seis meses amenazando con destruir a Irán, fomentando un cambio de régimen, supervisando ataques militares y advirtiendo que “todo el infierno” podría desatarse. Sin embargo, puso fin a la crisis, por ahora, firmando un memorando de entendimiento con Teherán. El período vio a Trump dando varios giros, incluida una oferta de apoyo a los protestantes iraníes, una amenaza de borrar la civilización de Irán, una afirmación de que Teherán ya había experimentado un cambio de régimen y un acuerdo preliminar con Irán, pendiente de más conversaciones.

La historia comenzó en las calles de Irán. El país vio protestas callejeras en enero, desencadenadas por una profunda crisis económica. Algunos manifestantes pedían el fin de la República Islámica misma y en partes del país, las protestas se volvieron violentas. El 2 de enero, mientras la crisis se extendía por las principales ciudades de Irán, Trump publicó en Truth Social: “Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, Estados Unidos de América vendrá en su rescate. Estamos listos y preparados para actuar”.

Pocos días después, Irán reprimió las protestas, que según las autoridades, fueron provocadas por “alborotadores” y “terroristas”. Según las autoridades, al menos 3,000 personas murieron.

Unas semanas más tarde, Trump dijo a los iraníes “la ayuda está en camino”. “¡Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO – ¡TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES!… ¡LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO! ¡MIGA!” escribió en una publicación.

Aquí, Trump no solo expresaba preocupación por los eventos que se desarrollaban en Irán. Estaba alentando directamente a los iraníes a derrocar a su gobierno.

El mensaje era claro: Estados Unidos estaba abiertamente simpatizando con las fuerzas que buscaban un cambio dentro de Irán. Trump envió barcos de guerra, aviones de combate y portaaviones a la región.

El 28 de febrero, cuando Irán estaba negociando con Estados Unidos, Trump, en un video de ocho minutos, anunció el lanzamiento de “Operación Ira Épica”, una importante campaña militar, junto con la Operación León Rugiente de Israel. Las fuerzas estadounidenses e israelíes golpearon conjuntamente las instalaciones nucleares, los sitios de misiles, los centros militares y la infraestructura de Irán en una de las mayores operaciones militares en Asia Occidental en décadas. El ayatolá Ali Khamenei, Líder Supremo de Irán, fue asesinado, junto con varios otros líderes destacados.

Incluso mientras caían bombas, Trump enmarcó la campaña como algo más que una operación militar. Dirigiéndose directamente a los iraníes, declaró: “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno”. El mensaje era claro: Estados Unidos e Israel querían un cambio de régimen.

Sin embargo, Irán fue rápido en retaliar. Misiles balísticos y drones apuntaron a bases militares estadounidenses en todo el Golfo Pérsico, mientras que Teherán también anunció el cierre del Estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos de energía más importantes del mundo.

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Retórica caliente y fría

Giros, cambios de tono

Por semanas, Trump advirtió a Irán contra la escalada mientras Teherán prometía resistencia. El 6 de marzo, exigió la “rendición incondicional” de Irán. Pero Irán seguía contraatacando. El Líbano se vio envuelto en el conflicto cuando Hezbollah entró en la guerra. Casi todas las naciones del Golfo sintieron su impacto. Las preocupaciones sobre las cadenas de suministro globales se intensificaron mientras Ormuz seguía cerrado. En marzo, detrás de bastidores, la diplomacia también tomó el escenario. Pakistán emergió como un intermediario crucial, facilitando la comunicación entre Washington y Teherán. Pero las amenazas continuaron.

El 22 de marzo, Trump emitió una de sus advertencias más severas. “Si Irán no ABRE POR COMPLETO, SIN AMENAZAS, el Estrecho de Ormuz, dentro de 48 HORAS a partir de este punto exacto en el tiempo, ¡Estados Unidos de América golpeará y destruirá sus VARIAS CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡COMENZANDO CON LA MÁS GRANDE PRIMERO!”.

Pero Irán no se movió. Antes de que expirara el plazo, Trump cambió el tono. “TENGO EL PLACER DE INFORMAR QUE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL PAÍS DE IRÁN, HAN TENIDO, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS, CONVERSACIONES MUY BUENAS Y PRODUCTIVAS CON RESPECTO A UNA RESOLUCIÓN COMPLETA Y TOTAL DE NUESTRAS HOSTILIDADES EN EL MEDIO ORIENTE,”, escribió.

Este es un clásico de Trump. Primero emite amenazas salvajes, y luego retrocede.

El patrón continuó. El 27 de marzo, Trump expresó nuevamente optimismo sobre las conversaciones, diciendo que las negociaciones con Irán avanzaban a buen ritmo. También anunció que, a pedido de Teherán, estaba pausando la destrucción amenazada de las centrales eléctricas iraníes durante 10 días. Tales mensajes sugerían que Washington ahora veía la diplomacia como un camino viable hacia adelante. Sin embargo, incluso cuando hablaba de negociaciones, Trump mantuvo la presión militar firmemente sobre la mesa.

El 1 de abril, afirmó que el nuevo liderazgo de Irán había solicitado un alto el fuego. Tres días después, emitió otro ultimátum, advirtiendo que el tiempo se agotaba. No se detuvo allí. El 5 de abril, Domingo de Pascua, publicó: “¡Abre el M* Estrecho, locos bast, o estarán viviendo en el infierno – ¡SOLO OBSERVA!”

Para los observadores que intentaban entender la estrategia de Washington, las señales eran cada vez más difíciles de descifrar. Esa incertidumbre alcanzó su punto máximo el 7 de abril.

Girar, vueltas en el tono

En lo que se convertiría en uno de los momentos más extraordinarios de toda la crisis, Trump publicó: “Toda una civilización morirá esta noche, nunca volverá a ser traída… Tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total”. La declaración envió ondas de choque, pero solo para que Trump anunciara lo que llamó un “alto el fuego de doble faz” horas después.

El alto el fuego, sin embargo, no significaba que la campaña de presión hubiera terminado.

El 11 de abril, Trump volvió a emitir amenazas. Advirtió a Teherán contra poner a prueba la paciencia estadounidense y agregó que las opciones militares seguían disponibles si las negociaciones se estancaban. El 12 de abril, dijo que “se habían acordado la mayoría de los puntos, pero el único punto que realmente importaba, NUCLEAR, no”. Después de que las conversaciones en Islamabad no lograron un avance, Trump impuso un bloqueo naval a Irán, mientras mantenía el alto el fuego.

Para el 17 de abril, después de anunciar un alto el fuego en Líbano, Trump dijo en mayúsculas: “El Estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para los negocios y el paso completo, pero el bloqueo naval seguirá en pleno vigor… hasta que nuestra transacción con Irán esté 100% completa”. Pero el alto el fuego en Líbano nunca se mantuvo, con Israel continuando sus ataques. E Irán mantuvo su estricto control sobre el Estrecho. Altas tensiones llevaron a choques militares ocasionales sobre el estrecho.

Sin embargo, a lo largo de abril y mayo, las negociaciones se aceleraron. A finales de mayo, Trump sugirió que un acuerdo estaba cerca. “Será un Gran Trato para todos o, no habrá Trato en absoluto”.

A principios de junio, “suspendió” otro bombardeo planeado de Irán para darle otra oportunidad a las negociaciones. Para entonces, las negociaciones se habían expandido más allá de la crisis inmediata y se centraban en el acceso al envío, el futuro del programa nuclear de Irán, el alivio de sanciones, la seguridad energética y garantías a largo plazo con respecto al Estrecho de Ormuz. A mediados de junio, Trump declaró que se había alcanzado un memorando de entendimiento.

El acuerdo buscaba poner fin a meses de hostilidades garantizando la libertad de navegación a través del Estrecho de Ormuz, estableciendo un marco para abordar el programa nuclear de Irán a través de negociaciones y creando un camino para aliviar sanciones a cambio de compromisos iraníes.

“El trato con la República Islámica de Irán ahora está completo. ¡Felicidades a todos! Por la presente autorizo completamente la apertura gratuita del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos”, publicó Trump el 16 de junio. “¡Barcos del Mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”

Mientras Trump celebraba que el trato traería “paz y seguridad a toda la región”, un tema había desaparecido silenciosamente de los mensajes públicos de Washington: cambio de régimen.

Trump comenzó esta crisis alentando a los iraníes a desafiar a su gobierno, supervisó una campaña militar que mató al Líder Supremo de Irán, habló repetidamente de cambio de régimen y advirtió que “todo el infierno” podría desatarse.

Sin embargo, la terminó celebrando un acuerdo con la misma República Islámica que una vez pareció decidido a derrocar.