Steve Lacy y SZA tienen problemas de compromiso en la nueva canción confesional Is It Cool?

Steve Lacy y SZA tienen problemas de compromiso en la nueva canción...

El dúo intercambia versos en la pista franca y vulnerable

Steve Lacy y SZA han presentado su nuevo sencillo colaborativo, “Is It Cool?”

Las letras sinceras muestran a Lacy confesando sus hábitos de autosabotaje mientras canta: “Solo engaño de vez en cuando / Fue difícil para mí admitir / Porque realmente quiero comprometerme.” Sus voces íntimas se entrelazan en el verso de SZA mientras ella propone: “Ser vulnerable es agotador, cariño / ¿Podemos desnudarnos en lugar de hablar, cariño?”

En agosto de 2025, Lacy hablo con Rolling Stone sobre su próximo álbum, “Oh Yeah?”, que llegará el 17 de julio a través de RCA Records. La continuación de “Gemini Rights” de 2022 fue escrita, interpretada y producida por Lacy, quien enfoca el nuevo álbum en la transparencia y letras personales.

“Oh Yeah?” llegará cuatro años después del lanzamiento del álbum ganador del Grammy de Lacy, “Gemini Rights”. Le dijo a Rolling Stone que comenzó a trabajar en este próximo álbum poco después: “Simplemente entré al estudio de inmediato. Siempre estoy creando cosas. Es lo que hago para pasar el tiempo. Solo hago ritmos.”

Lacy lanzó previamente “Nice Shoes”, un sencillo que describió como un “avance” de su nuevo disco y adelanta nuevas sonoridades para el músico.

Para apoyar su tercer álbum de estudio, Lacy se presentará en una serie de fechas de gira por Asia este verano, incluyendo actuaciones principales en el Summer Sonic y el festival Lalala.