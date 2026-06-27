Gavin Newsom propone impuesto nacional a multimillonarios tras oponerse a iniciativa de impuestos a la riqueza del estado.

Como se prepara para una posible candidatura presidencial, el gobernador de California, Gavin Newsom, propuso el viernes un “impuesto de multimillonarios” a nivel nacional, un día después de que la medida estatal de impuestos a la riqueza, que él rechaza, calificara para la votación de noviembre.

La propuesta alternativa de Newsom solicita una tasa impositiva mínima federal sobre los estadounidenses que valgan más de $100 millones, en lugar de un impuesto estatal único del 5% sobre la riqueza que el gobernador argumenta que podría ser evadido por los multimillonarios que podrían irse del estado. Newsom, quien dijo a principios de mes que está “considerando postularse para presidente”, afirmó que el país debería volver a las tasas impositivas corporativas anteriores a 2017 y cerrar los vacíos legales en el extranjero que permiten a las multinacionales desviar ganancias y pagar menos impuestos. También dijo que las reglas de herencia deben ser reescritas.

“Durante los próximos veinte años, este país vivirá la mayor transferencia de riqueza intergeneracional en la historia, con aproximadamente $124 billones cambiando de manos. Si no actuamos, esa transferencia de riqueza entre los ultrarricos consolidará una aristocracia americana permanente de riqueza heredada”, escribió Newsom en una publicación de Substack anunciando la propuesta el viernes por la mañana.

El anuncio se produce un día después de que el impuesto a los multimillonarios de California calificara para la votación de noviembre, habiendo recopilado más del doble de las firmas necesarias. La medida, un impuesto único del 5% sobre la riqueza de los multimillonarios presentado por el sindicato de trabajadores de la salud SEIU-UHW, en respuesta a los fuertes recortes en la financiación de la salud resultantes de la “Gran factura hermosa” del presidente Donald Trump, ha enfrentado resistencia de Newsom, el candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra, y de importantes organizaciones de cabildeo.

“No podemos permitir que una sola organización defensora, por más bien intencionada que sea, redacte el código fiscal del estado a su manera”, escribió Newsom, señalando al SEIU-UHW.

La medida también ha llevado a un fuerte gasto por parte de los multimillonarios, que se oponen al impuesto. La organización sin fines de lucro, Building a Better California, que apoya comités que promueven dos iniciativas de votación que anularían la iniciativa de impuesto a los multimillonarios, si se aprueba, ha recaudado más de $118 millones, y $80 millones de esos provienen del cofundador de Google, Sergey Brin.

Newsom dice que entiende “la ansiedad que impulsa la propuesta de impuesto a la riqueza en California”, pero que votará en contra de la propuesta de California, porque argumenta que la medida dedica casi todo el ingreso solo a los servicios de salud financiados por el estado. El vicepresidente del SEIU-UHW, Debru Carthan, dijo el jueves que la coalición que apoya el impuesto no retrocederá. “El impuesto a los multimillonarios estará en la votación de noviembre”, dijo Carthan. “Y tenemos la intención de ganar”.

Unas 250 multimillonarios serían gravados bajo la medida de California, y la Oficina de Análisis Legislativo no partidista del estado dice que es probable que algunos multimillonarios se vayan del estado. “Tal vez no puedas recoger y mudarte a Texas o Florida para proteger tus ingresos de la tributación, pero te prometo que los multimillonarios pueden, y lo hacen”, escribe Newsom. “La riqueza es móvil y busca el estado con los impuestos más bajos. La lucha pertenece al nivel federal, donde se creó este sistema quebrado en primer lugar”.

Dan Schnur, profesor de ciencia política de UC Berkeley, calificó la propuesta de impuestos de Newsom como una “posición política inteligente”, ya que le ayuda a entrar en el campo de 2028 sin ser visto como opositor a gravar a los ricos. “Él no está en contra de gravar a los multimillonarios, simplemente tiene una forma diferente de hacerlo”, dijo Schnur. “Ahora tiene una respuesta para los demócratas progresistas, ya sea en California o en los primeros estados primarios, sobre por qué no apoyó la medida de votación”.

En Washington, otro aspirante a 2028, el representante demócrata de California Ro Khanna, se unió al senador independiente de Vermont Bernie Sanders, ambos de los cuales apoyaron la iniciativa de California, en la introducción de una legislación que establecería un impuesto anual del 5% sobre la riqueza de los multimillonarios a nivel nacional.

Newsom también propone un fondo de capital público nacional, dando a los estadounidenses una participación en las ganancias económicas generadas por las compañías de inteligencia artificial. El fondo, destinado a trabajadores dejados atrás por la automatización, apoyaría el cuidado infantil universal, la educación superior gratuita, la capacitación laboral y la atención médica.

“Parte de este fondo podría proporcionar una transición real para el trabajador de una fábrica despedido en Ohio o para el codificador de 25 años en San Francisco que envió mil solicitudes de empleo y no recibió ninguna llamada de vuelta”, escribió Newsom. “Esto podría incluir una indemnización significativa y beneficios portátiles mientras los apoyamos en la transición y en nuevos empleos con programas como un seguro de desempleo mejorado”.

“A medida que la inteligencia artificial remodela el país, cada estadounidense debería tener una parte del futuro que construye”, escribió Newsom.

Otros posibles contendientes para 2028 también están comenzando a establecer sus posiciones sobre la IA. La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez ha presentado legislación que propone una moratoria nacional sobre la construcción de centros de datos de IA, que crearía una prohibición temporal en la construcción y expansión de centros de datos hasta que el Congreso apruebe legislación para abordar los impactos económicos, ambientales y de seguridad de la inteligencia artificial.