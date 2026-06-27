Los incentivos, retiro e implicaciones: lo que sabemos sobre el acuerdo Israel

Un fin a décadas de conflicto? Después de cuatro días de negociaciones en Washington, Israel y Líbano firmaron el viernes por la noche un acuerdo marco que será supervisado de cerca por el ejército de los EE. UU. El cronograma del acuerdo sigue siendo poco claro, al igual que el alcance exacto de las enclaves o áreas piloto de las que se espera que se retire el IDF. Pero el texto completo publicado por la Casa Blanca enfatizó que Israel y Líbano declaran su aspiración de comenzar un proceso que ponga fin a décadas de conflicto armado y establezca la paz.

A diferencia del acuerdo alcanzado en noviembre de 2024, este trato será estrechamente acompañado por el ejército de los EE. UU., que también entrenará y fortalecerá al ejército libanés. Por esa razón, argumentan los funcionarios israelíes, el nuevo acuerdo tiene una mejor posibilidad de éxito que el anterior. Después del acuerdo de 2024, se estableció también un comando de supervisión con la participación de funcionarios estadounidenses, franceses, libaneses e israelíes.

El acuerdo destaca que Israel no tiene ambiciones territoriales en Líbano y opera militarmente en territorio libanés únicamente debido a la necesidad de eliminar las amenazas planteadas por Hezbollah y otras organizaciones terroristas. Al mismo tiempo, mientras el acuerdo rechaza efectivamente los esfuerzos de Teherán por convertir a Líbano en un área inseparable bajo su influencia, Irán no se menciona en el documento en absoluto. El gobierno del Líbano, sin embargo, “rechaza las afirmaciones de cualquier Estado de utilizar la fuerza en su nombre.”

El documento también establece que Israel y Líbano, con el pleno apoyo de los Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump, afirman su objetivo compartido de lograr una paz duradera y seguridad. El acuerdo incluye 14 cláusulas, la primera de las cuales aclara que cada lado reconoce el derecho del otro a una existencia pacífica y su deseo compartido de vivir de forma segura como estados vecinos soberanos.

La segunda cláusula explica que el proceso será recíproco, gradual y basado en condiciones claras, bajo las cuales las Fuerzas Armadas libanesas restaurarán la autoridad soberana efectiva sobre todo el territorio libanés, sujeta al desarme verificado de grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura relacionada. Esto permitiría al IDF replegar gradualmente sus fuerzas fuera del territorio libanés. La cláusula siguiente establece que el ejército libanés asumirá gradualmente la responsabilidad total y efectiva de la seguridad en áreas piloto, que servirán como mecanismo para el repliegue gradual y verificado de las fuerzas del IDF y el despliegue de las fuerzas del ejército libanés.

Las cláusulas siguientes abordan el compromiso del Líbano de restaurar la plena soberanía sobre todo su territorio y desarmar a los grupos armados, así como la aclaración de Israel de que sus operaciones militares en Líbano son simplemente el resultado de ataques, amenazas e intenciones hostiles por parte de grupos armados no estatales, especialmente Hezbollah.

El acuerdo establece que Israel cree que eliminar la amenaza a través del desarme y desmantelamiento de estos grupos en todo Líbano, junto con acuerdos de seguridad adicionales que serán acordados por los dos países, eliminaría cualquier necesidad futura de acción militar o presencia del IDF en Líbano. También afirma que Israel no tiene ambiciones territoriales en Líbano.

El documento firmado por Israel y Líbano, con la mediación de los EE. UU., aún no es un acuerdo de paz. Más bien, es un acuerdo marco que define los principios y la hoja de ruta para un futuro pacto de paz. Por primera vez, el Líbano se compromete en un documento internacional al desmantelamiento total de todas las organizaciones armadas no subordinadas al Estado. Por su parte, Israel declara que no tiene reclamos territoriales en Líbano y que su retiro dependerá de la eliminación de la amenaza de Hezbollah. Al mismo tiempo, ambos países declaran una aspiración de terminar formalmente el estado de guerra entre ellos y avanzar hacia relaciones pacíficas de vecindad.

Según funcionarios israelíes, el IDF permanecerá por ahora a lo largo de la línea amarilla, no se retirará del Castillo de Beaufort y los residentes libaneses no regresarán a sus hogares. Como en el pasado, el ejército libanés está nuevamente comprometido con desmantelar la infraestructura terrorista en esas áreas piloto. Si la implementación tiene éxito a satisfacción de Israel, se agregarán áreas adicionales.

Una de las áreas de las que se retirará el IDF es al norte del río Litani y al norte de la línea amarilla. En cuanto a la segunda área, podría ser una de las áreas que el IDF capturó recientemente más allá de la línea amarilla, como parte de un esfuerzo para expandir el territorio bajo control israelí y usarlo como moneda de cambio en las negociaciones, es decir, un territorio del que Israel podría luego retirarse. En cualquier caso, si el acuerdo tiene éxito y el ejército libanés toma el control de áreas que se convierten en zonas desmilitarizadas sin operativos de Hezbollah, el IDF también se retirará de áreas a lo largo de la línea amarilla.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el viernes por la noche que los Estados Unidos proporcionarán a Líbano $130 millones.

Rubio dijo que los Estados Unidos elogiaron a ambos gobiernos por tomar lo que describió como un paso valiente hacia el fin del ciclo de violencia. Dijo que Washington seguirá totalmente involucrado y comprometerá recursos significativos, incluidos $100 millones en ayuda humanitaria inmediata coordinada con las Naciones Unidas.

Añadió que los Estados Unidos tienen la intención de fortalecer las capacidades y preparación del ejército libanés para que pueda afirmar la soberanía de manera más efectiva en todo Líbano. Con ese fin, dijo que el Departamento de Guerra está preparado para reembolsar a las Fuerzas Armadas libanesas con más de $30 millones bajo las autoridades y asignaciones existentes, como parte de la visión del presidente para una paz duradera en Líbano.

Bajo el nuevo acuerdo, se establecerá un mecanismo de coordinación militar trilateral israelí-libanés-estadounidense para permitir la implementación. Sin embargo, esta no es la primera vez que un mecanismo internacional ha intentado lograr la desmilitarización del sur del Líbano, y esta vez, tampoco nadie se hace ilusiones de que el ejército libanés actuará contra Hezbollah. Incluso si los Estados Unidos lo fortalecen, el ejército libanés sigue siendo muy débil, y su jefe de estado mayor no está interesado en una confrontación con la organización terrorista.

En papel, este es un mejor acuerdo que el anterior en el sentido de que incluye un compromiso estadounidense más firme. Por otro lado, Rubio parece haber estado ansioso por mostrar un logro, y una vez más los estadounidenses no profundizaron realmente en los detalles. En medio de las negociaciones con Irán, es posible que los Estados Unidos estén tratando de presentar un acuerdo marco que indique a Teherán que está buscando preservar el alto al fuego en Líbano.

Poco después de que se firmara el acuerdo, el primer ministro libanés Nawaf Salam dijo el viernes por la noche que el marco alcanzado con Israel “tiene como objetivo lograr una retirada israelí de todo el territorio libanés y restaurar la soberanía del estado”. El presidente libanés Joseph Aoun también agradeció a los Estados Unidos por sus esfuerzos en organizar y patrocinar las negociaciones, y por “apoyar la posición del Líbano para llegar al paso anunciado hoy”. La presidencia del Líbano también dijo que agradeció a los países que acompañaron las conversaciones, al equipo libanés y al pueblo libanés, agregando que el acuerdo marco firmado fue el primer paso hacia “realizar los frutos del sacrificio del pueblo, hacia su regreso a su tierra”.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu emitió una declaración después de que se firmara el acuerdo, después de prometer repetidamente en las últimas semanas, junto con el Ministro de Defensa Israel Katz, que “el IDF no se retirará de la zona de seguridad en Líbano”. Netanyahu calificó el acuerdo como “un logro importante para el Estado de Israel” y dijo que las negociaciones prolongadas en Washington “dieron frutos”.

“Dijo contestado: “Lo más importante es que Israel permanezca en la zona de seguridad en el sur del Líbano. Este es un logro importante, y lo mantendremos mientras Hezbollah no sea desarmado, mientras exista una amenaza para el Estado de Israel”, dijo.

Los disturbios en Beirut (Foto: Ibrahim AMRO / AFP)

Los partidarios de Hezbolá se amotinan en Beirut durante la noche

Como parte del memorando de entendimiento firmado entre los Estados Unidos e Irán en Francia, Teherán presionó a Washington y creó por la fuerza la “unidad de frentes” que Israel había tratado de evitar, lo que llevó a un alto el fuego en Líbano también. Netanyahu argumenta ahora que el acuerdo firmado el viernes por la noche en Washington es “un gran golpe para Irán, que está tratando de obligarnos a retirarnos del sur de Líbano por la fuerza. De hecho, Israel, Líbano y Estados Unidos les están diciendo: Esto no es asunto tuyo. No tienes ningún papel en Líbano. Ni tú ni Hezbollah ni ninguna organización terrorista”.

“Más importante, por supuesto, es que estamos permitiendo que el ejército libanés comience a organizarse para tomar el control del territorio”, dijo Netanyahu. “Estamos creando dos áreas piloto. Ambas se basan en la recomendación del IDF. Uno está completamente fuera de la zona de seguridad, al sur del Litani, y el otro está al norte del Litani, una pequeña parte en la zona de seguridad ampliada que obtuvimos en las últimas dos semanas, y que el IDF no necesita. Lo dice de la manera más clara”.

Netanyahu concluyó: “Estamos constantemente preservando la zona de seguridad original fuera del alcance de los misiles antitanques. No permitimos que Hezbollah entre allí, ni la población. Eso se mantiene. Y lo más importante es que Israel dice: Nuestra seguridad está por encima de todo”.

Hezbolá aún no ha comentado oficialmente sobre el acuerdo, pero Hassan Fadlallah, un legislador libanés de la organización terrorista, dijo el viernes por la noche que Hezbolá sigue oponiéndose a negociaciones directas con lo que llama el enemigo israelí. Advirtió que la vía política y de seguridad de las conversaciones socava la soberanía libanesa y corre el riesgo de crear divisiones internas peligrosas, y pidió a las autoridades que abandonen las negociaciones directas y reviertan lo que describió como decisiones en contra del pueblo.

Al Mayadeen, una red afiliada a Hezbolá, publicó comentarios adicionales de Fadlallah, quien dijo que Netanyahu había negociado efectivamente consigo mismo. Argumentó que la autoridad libanesa detrás del acuerdo carece de legitimidad constitucional y de medios para imponer sus términos, por lo que no podrá hacer cumplir el acuerdo. Fadlallah dijo que el factor decisivo sería el control en el terreno, que afirmó que Hezbollah tiene. También dijo que la posición de Irán era clara y que no firmaría ningún acuerdo antes de que Israel se retirara del Líbano. Acusó al gobierno de dar a Israel un regalo que, en su opinión, no tendría efecto en el terreno.