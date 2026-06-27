Argentina ofrece una actuación atronadora contra Estados Unidos en el Campeonato Mundial Junior – Americas Rugby News

Argentina tuvo una actuación atronadora contra Estados Unidos en el Campeonato Mundial Juvenil. Jugó temprano el sábado por la mañana (hora de América), Los Pumitas completó su mayor victoria en el torneo World Rugby sub20, derrotando a Estados Unidos 78-14.

Los asistentes al estadio Avchala de Tbilisi fueron testigos de un equipo que tenía el control; Los Pumitas Estaban arriba 40-0 en el descanso y se quedaron a dos puntos de duplicar el total en la segunda mitad. La primera mitad sin goles de Estados Unidos fue mejorada por dos intentos en la segunda mitad.

Fue una exhibición de los sudamericanos que fueron el mejor equipo de principio a fin. En total, Los Pumitas corrió en doce intentos contra un equipo de EE. UU. con una disposición defensiva débil. El scrum de Argentina también fue impresionante en el partido.

Bautista Benavides abrió el marcador. El segundo remero se estrelló en la zona de try tras un pick-and-go. Federico Serpa Laporte consiguió la conversión. Fue seguido por una serie de intentos adicionales como Los Pumitas Pudimos abrir espacio. Los jugadores de Super Rugby Americas Pedro Coll (Tarucas), Manuel Cuneo Camargo (Capibaras) y Tomás Dande (Tarucas) anotaron cada uno, al igual que el propio Federico Serpa Laporte antes de que Simón Pfister siguiera otro try de Tarucas.

La ventaja de 40-0 en el descanso se amplió rápidamente; BenjamÃn Ordiz se acercÃ³ temprano antes de que SimÃ³n Pfister anotara su segundo try del concurso. El siguiente en marcar fue el lateral derecho Bautista Lescano.

Luego, Estados Unidos abrió su marcador. Los Eagles corrieron en dos intentos mientras Los Pumitas estaban con un hombre menos tras la tarjeta amarilla de Nicolás Cambiasso. Los tres defensores Sialeafuhia Ofa y Gavin Holder anotaron para los norteamericanos. Declan Cadden convirtió los tries que se anotaron en los minutos 65 y 70.

El fullback Simón Pfister devolvió el golpe para Los Pumitas; completando así el hat-trick. El centro externo Ramón Fernández Miranda y el reemplazante Juan Preumayr también agregaron intentos para completar el marcador.

Tanto Argentina como Estados Unidos jugarán sus segundos partidos del torneo el jueves 2 de julio. Argentina enfrentará a Irlanda a las 8:30 am (Buenos Aires) mientras que Estados Unidos se enfrentará a Inglaterra a las 10 am (Nueva York). Ambos partidos se jugarán en Tbilisi.

A

TANTEO



ARGENTINA (78)

INTENTAR – BBenavides (3â€²), P Coll (23â€²), M Cuneo Camargo (29â€²), T Dande (35â€²), F Serpa Laporte (38â€²), Simon Pfister 3 (40â€², 44â€², 63â€²), B Ordiz Yujnovsky (42â€²), B Lescano (49â€²), R Fernández Miranda (75â€²), J. Preumayr (78â€²)

NIÑO – F Serpa Laporte 7 (4â€², 24â€², 30â€², 36â€², 39â€², 43â€², 45â€²), M Giannantonio 2 (63â€², 79â€²)

YC – N Cambiasso (56â€²)



Estados Unidos (14)

INTENTAR – S Ofa (65â€²), Soporte G (70â€²)

CON – D Cadden 2 (66â€², 71â€²)

YC – S Huntley (25â€²)

A

ALINEACIONES



ARGENTINA

1 Fabrizio Cebron, 2 Manuel Cuneo Camargo, 3 Bautista Salinas Mallea, 4 Joaquín Pascual Viale, 5 Bautista Benavides, 6 Tomás Dande (capitán), 7 Jerónimo Sorondo, 8 Basilio Caóas, 9 Valentino Reggiardo, 10 Federico Serpa Laporte, 11 Benjamón Ledesma Arocena, 12 Pedro Coll, 13 Ramón Fernández Miranda, 14 Bautista Lescano, 15 Simon Pfister

Reemplazos: 16 Nicolás Cambiasso, 17 Benjamín Farías Cerioni, 18 Federico Narvaez, 19 Jeremy Annand, 20 Franco Marizza Mizawak, 21 Juan Preumayr, 22 Manuel Giannantonio, 23 Benjamín Ordiz Yujnovsky



EE.UU

1 Oliver Kirk, 2 Sawyer Troupe, 3 Tyler Trower, 4 Pierce Kelly, 5 Lyndon Bailey, 6 Jayden Williams, 7 Yiannis Efthymiopoulos, 8 Papaseea Matelau, 9 Spencer Huntley (capitán), 10 Declan Cadden, 11 Sialeafuhia Ofa, 12 Leo Keesler-Venables, 13 Dane Mitchell, 14 Marco Lapierre, 15 Gavin Titular

Reemplazos: 16 Aidan Stewart, 17 Colin Donnelly, 18 Alfie Booth, 19 Tanielu Talaepa, 20 Frank Finicle, 21 Liam Hill, 22 Joseph Sarkees, 23 William Darbishire

DESTACADOS DEL PARTIDO

A

ARGENTINA – MAYORES VICTORIAS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR

A

Argentina 78-14 Estados Unidos (2026)

Margen: +64

Goleadores: Simón Pfister (3), Bautista Benavides, Pedro Coll, Manuel Cuneo Camargo, Tomás Dande, Federico Serpa Laporte, Benjamín Ordiz Yujnovsky, Bautista Lescano, Ramón Fernández, Juan Preumayr. (Conversiones: Federico Serpa Laporte x7, Manuel Giannanantonio x2).

Argentina 46-5 Italia (2015)

Margen: +41

Goleadores: Tom Granella (2), Ignacio Larrague, Javier Díaz, Bautista Delguy, Vittorio Rosti. (Conversiones: Domingo Miotti x5. Penaltis: Domingo Miotti x2).

Argentina 52-12 Fiji (2024)

Margen: +40

Goleadores: Juan Pedro Bernasconi (2), Benjamín Elizalde, Mateo Fauda, ​​Thomas Di Biase, Ignacio Torrado, Facundo Rodríguez, Agustín Sarelli. (Conversiones: Santino Di Lucca x6).

Argentina 44-13 Escocia (2013)

Margen: +31

Goleadores: James Lamb (2), Facundo Gigena, Thomas Lavanini, Rodrigo Etchart. (Conversiones: Patrick x5. Penalizaciones: Patrick x3).

Argentina 49-19 Sudáfrica (2016)

Margen: +30

Goleadores: MartÃ­n ElÃ­as, Santiago Pulella, Vicente Boronat, Bautista Delguy, Segundo Baldunciel. (Conversiones: Martín Elías x3, Domingo Miotti. Penaltis: Martín Elías x4, Domingo Miotti x2).

Argentina 43-15 Italia (2023)

Margen: +28

Goleadores: Eliseo Chiavassa (2), Mateo Soler, Valentino Minoyetti, BenjamÃ­n Elizalde. (Conversiones: Valentino Dicapua x3. Penaltis: Valentino Dicapua x4).

Argentina 41-14 Fiji (2019)

Margen: +27

Goleadores: Rodrigo IsgrÃ³, Gonzalo GarcÃ­a, Ignacio Mendy, Bautista Pedemonte, JerÃ³nimo GÃ³mez Vara. (Conversions: JoaquÃ­n de la Vega MendÃ­a x5. Penalties: JoaquÃ­n de la Vega MendÃ­a x2).

Argentina 38-12 Fiji (2014)