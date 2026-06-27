Dave Eggers: Una vez que tienes una máquina que piensa y escribe por ti, estás acabado como especie

En la sugerencia de Dave Eggers, comenzamos la entrevista dibujando la vida juntos. El novelista abandonó la escuela de arte pero ha estado dibujando durante décadas, y su nuevo libro está ambientado en el mundo del arte. Prudence, nuestra modelo, se levanta frente a nosotros con las palmas abiertas, desnuda excepto por un par de calcetines negros hasta las rodillas. Esto, como era de esperar, es una novedad para mí en una entrevista. Eggers me muestra cómo sostener mi lápiz a la longitud de mi brazo y usar mi pulgar para medir las proporciones de Prudence. Desde la pandemia, ha estado organizando sesiones regulares de dibujo de la figura humana en las oficinas llenas de libros de McSweeney’s, la casa editorial y revista literaria que fundó en San Francisco en 1998. Le encanta el elemento de azar en el dibujo de figura humana, nunca se sabe qué boceto funcionará, y cree que ayuda a cultivar la empatía.

“Entonces, ¿cómo?” pregunta Prudence, entrevistándolo amablemente por mí, debido a que me había sacado de mi rutina. “Siento que en tres horas de dibujar a un humano, aprendes mucho sobre ellos y hay mucho afecto que viene de tratar cuidadosamente de representarlos correctamente”, dice.

Eggers tiene 56 años y irradia una vibra de padre roquero, con su cabello gris rizado, camiseta gráfica negra y jeans, y botas marrón de cordones. Ha escrito más de una docena de novelas, media docena de libros de no ficción, así como libros para niños y libros de arte, y ha lanzado una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro a lo largo de los años, muchas de ellas dirigidas a reducir las barreras para la literatura y las artes. Al preguntarle cómo maneja todo esto, Eggers es modesto: dice, por ejemplo, que le gusta ceder el liderazgo tan pronto como puede. Su último proyecto es Art + Water, un centro de artes en el paseo marítimo de San Francisco modelado como un atelier tradicional de artistas, en el que, a cambio de un espacio de estudio gratuito, 10 artistas establecidos proporcionarán mentoría e instrucción a 20 artistas emergentes locales. El programa será gratuito para asistir. En los Estados Unidos, un título de maestría en bellas artes (MFA) puede costar fácilmente $100,000 al año, un precio “absurdo”, dice Eggers, que produce “un complejo industrial de artes que hace miserable a todos”. “No hay nada que me vuelva más loco que una barrera económica para una clase de escritura creativa o una clase de dibujo”, dice.