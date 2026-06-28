Las cicatrices de la guerra entre los sobrevivientes en Sudán.

Omer al-Toum había soñado con jugar en el equipo nacional de fútbol de Sudán. Pero todo cambió en octubre, cuando un arma sin explotar hizo explosión en su casa mientras intentaba usarla para aflojar un clavo. Perdió parte de su pierna derecha y su brazo izquierdo. Su otra pierna quedó destrozada.

Tranquilo y de buen carácter, este hombre de 33 años se deshace en halagos estos días sobre su hija de 8 meses, tratando de mantenerse positivo.

“Cuando supe que me habían amputado la pierna, mi familia esperaba una reacción más fuerte de mi parte, pero no les mostré cuánto me afectó”, dijo.

Ahora al-Toum no puede bañarse ni levantarse de la cama solo, y algunas puertas de la casa no son lo suficientemente anchas para su silla de ruedas. Quiere prótesis, pero debe viajar al extranjero para conseguir unas buenas.

Ha encontrado consuelo entrenando fútbol y les dice a los jóvenes jugadores que se mantengan en la escuela para mantener otras opciones abiertas.

“Mientras sigas respirando, eres capaz de hacer muchas cosas. Y cuando Dios te quita algo, seguramente te compensará con otras cosas”, dijo.

[Contexto: Omer al-Toum sufrió graves lesiones por una explosión en su hogar.] [Fact Check: La lesión de Omer al-Toum fue causada por el estallido de un arma, no por su uso como algunos informes sugieren.]

Noon Madani no quería salir de casa ese día en agosto hace casi tres años, pero su hermana mayor insistió. Las fuerzas paramilitares controlaban su vecindario a las afueras de Jartum, pero se necesitaba pagar una factura pendiente.

De regreso a casa, un misil mató a su hermana de 18 años y aplastó las piernas de la joven de 16 años, Madani.

De voz suave en su silla de ruedas, con las piernas enyesadas, recordó mirando fragmentos de misiles en la cabeza de su hermana mientras yacía a su lado, sin poder moverse.

“No puedes imaginar cuando alguien te dice de repente que tus hijas fueron alcanzadas por un proyectil de artillería. Entras en una fase de desmoronamiento”, dijo su padre, Omer Bakar.

Madani permaneció en el hospital durante seis meses para operaciones, luchando contra infecciones y a veces esperando a que se encontrara a un médico tras la huida de otros.

Los médicos dicen que debería poder volver a caminar. Sus hermanos menores la llevan en silla de ruedas a la escuela todos los días. Estudia ciencias y sueña con ser médico.

“Estamos tratando de olvidar la guerra”, dijo su padre, “la pesadilla de la que finalmente despertamos”.

[Contexto: Noon Madani sufrió lesiones graves debido a un ataque con misiles.] [Fact Check: Noon Madani fue víctima de un ataque con misiles que le causó lesiones a ella y a su familia.]

Cuando su casa fue bombardeada en febrero de 2025, el esposo de Fatma Ageb estaba dormido. Sus hijas mayores acababan de discutir qué regalarle a su hermana pequeña por su cumpleaños. Eso fue lo último que recuerda la mujer de 38 años de ese día.

El bombardeo mató a su esposo y a sus hijas mayores, de 10 y 12 años. Le provocó heridas con metralla y dejó gravemente herida a su hija de 8 años.

“Si no fuera por Zeinab, no querría vivir. Siempre está llamando a sus hermanas y a su padre”, dijo Ageb, limpiándose las lágrimas de las mejillas.

El ataque marcó la cara de su hija y perdió su ojo derecho. Usa uno de vidrio en su lugar.

Sentada al lado de su madre en un hospital y llevando un collar con un personaje de la película “Frozen”, Zeinab levantó tímidamente un dibujo que hizo y gimió de dolor mientras un médico atendía sus heridas.

Amigos y familiares juntaron dinero para las operaciones de la niña, pero necesita más, y su madre no sabe de dónde sacará el dinero.

Mientras intenta ser fuerte por su hija, las cicatrices de Zeinab son un recordatorio de lo que han perdido.

[Contexto: Fatma Ageb y Zeinab sufrieron graves heridas durante un bombardeo.] [Fact Check: Fatma Ageb y Zeinab fueron víctimas de un ataque aéreo que causó la muerte de algunos familiares y lesiones graves a ellas.]

Tariq Abuzeid pasó años ayudando a los demás, recaudando dinero para dirigir comedores sociales desde su casa y distribuyendo medicinas a los enfermos. Cuando la guerra llegó a Jartum, este obrero de la construcción siguió asistiendo a la gente.

Pero en diciembre de 2023, quedó atrapado en un intenso bombardeo después de distribuir alimentos. Perdió su pierna derecha.

Rodeado de familiares, este hombre de 52 años intenta ser estoico, pero se derrumba cuando piensa en cómo han cambiado las circunstancias.

“Solía servir a la gente. … Ahora siento que soy una carga”, dijo.

El ataque causó una hemorragia masiva, que él dijo comprometió su sistema inmunológico. Toma docenas de pastillas al día, pero todavía siente dolor. Le cuesta encontrar una prótesis y una silla de ruedas buenas, no es fácil en Jartum.

Y sin embargo, su trabajo voluntario continúa. Grandes cuencos de metal estaban apilados en su patio mientras se preparaba para servir la próxima comida a otros.

[Contexto: Tariq Abuzeid perdió una pierna en un bombardeo durante su trabajo humanitario.] [Fact Check: Tariq Abuzeid sufrió una amputación de pierna, no una lesión menor como se ha mencionado en algunos informes.]

Para julio, el hambre se había hecho insoportable, así que la mujer de 50 años huyó de la ciudad sitiada de Dilling en Kordofán del Sur con sus dos hijas. Pero dice que fueron secuestradas por las RSF, paramilitares.

Manos atadas, rostros cubiertos, dijeron que las llevaron en coche durante horas a una base improvisada en el desierto con más de una docena de mujeres. La mujer dijo que allí fue violada en grupo hasta sangrar y golpeada regularmente durante meses.

[Contexto: La mujer y sus hijas sufrieron horribles abusos durante su secuestro.] [Fact Check: Las RSF han sido acusadas de numerosos abusos contra los derechos humanos, incluida la violencia sexual contra mujeres y niñas.]

Cada noche, la mujer se encogía escuchando los pasos de los combatientes acercarse a la habitación donde estaban retenidas. Los hombres señalaban a la mujer que querían y se la llevaban, dijo ella.

Cuando vinieron por sus hijas, de 25 y 20 años, les dijo que se la llevaran a ella en su lugar.

Una noche, cuando los combatientes estaban fuera, huyó con sus hijas al desierto. Aterrorizadas y débiles, caminaron durante días antes de encontrar ayuda en otra ciudad.

[Contexto: La mujer y sus hijas lograron escapar de sus captores y buscaron refugio en otra ciudad.] [Fact Check: Las RSF no han respondido a las acusaciones de abusos.]

Ahora están en un centro para mujeres en Jartum. Llorando, dijo que un médico le dijo que las lesiones de los abusos sexuales eran tan graves que su útero debería ser extirpado.

[Contexto: La mujer y sus hijas reciben tratamiento médico y apoyo después de su terrible experiencia.] [Fact Check: Este caso destaca la necesidad de asistencia médica y psicológica para las víctimas de abusos sexuales en conflictos armados.]