Los campeones del Mundial 2022 ya se han asegurado un lugar en la carrera eliminatoria tras ganar los dos primeros partidos.
27 de junio de 2026
a las 11:13 am hora del este
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Después de anotar cinco goles en los dos primeros partidos de la Copa Mundial de Argentina contra Argelia y Austria, Lionel Messi hizo historia al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA con 18 goles en su carrera. El delantero del Inter Miami ha inspirado a su equipo a lograr una temprana clasificación para los dieciseisavos de final, con dos victorias en sus dos primeros partidos asegurando su lugar en la fase eliminatoria. Mientras tanto, la batalla por el puesto restante de clasificación sigue abierta. Austria y Argelia siguen en liza y lucharán hasta la última jornada por una plaza en los dieciseisavos de final.
Echemos un vistazo a la situación actual con la clasificación de cara a la última jornada. Mientras que los dos mejores equipos de cada grupo se clasifican automáticamente para la siguiente ronda, los ocho terceros mejor clasificados de los 12 grupos del torneo también avanzan a la fase eliminatoria:
Grupo J
|Pos.
|Equipo
|médico de cabecera
|W.
|D
|l
|novia
|Georgia
|Dios
|PTS
|1
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Austria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Argelia
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Jordán
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
Calendario y puntuaciones
Martes 16 de junio
Argentina 3, Argelia 0
Miércoles 17 de junio
Austria 3, Jordania 1
Lunes 22 de junio
Argentina 1, Austria 0
Jordania 1, Argelia 2
Sábado 27 de junio
Argelia vs.Austria, 22:00 horas
Jordania vs.Argentina, 22 horas
Escenarios argentinos
- asegurado primer lugar del grupo.
- Se enfrentará a Cabo Verde en dieciseisavos de final.
Escenarios de Austria
- Austria ensegundo lugar: Gana o empata contra Argelia.
- Austria en tercer lugar: Derrota vs. Argelia.
Escenarios de Argelia
- Argelia ensegundo lugar:Victoria contra Austria.
- Argelia entercer lugar: Empate o derrota vs. Austria.