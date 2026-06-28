Después de anotar cinco goles en los dos primeros partidos de la Copa Mundial de Argentina contra Argelia y Austria, Lionel Messi hizo historia al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Copa Mundial de la FIFA con 18 goles en su carrera. El delantero del Inter Miami ha inspirado a su equipo a lograr una temprana clasificación para los dieciseisavos de final, con dos victorias en sus dos primeros partidos asegurando su lugar en la fase eliminatoria. Mientras tanto, la batalla por el puesto restante de clasificación sigue abierta. Austria y Argelia siguen en liza y lucharán hasta la última jornada por una plaza en los dieciseisavos de final.

Echemos un vistazo a la situación actual con la clasificación de cara a la última jornada. Mientras que los dos mejores equipos de cada grupo se clasifican automáticamente para la siguiente ronda, los ocho terceros mejor clasificados de los 12 grupos del torneo también avanzan a la fase eliminatoria:

Grupo J

Pos. Equipo médico de cabecera W. D l novia Georgia Dios PTS 1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 3 Argelia 2 1 0 1 2 4 -2 3 4 Jordán 2 0 0 2 2 5 -3 0

Calendario y puntuaciones

Martes 16 de junio

Argentina 3, Argelia 0

Miércoles 17 de junio

Austria 3, Jordania 1

Lunes 22 de junio

Argentina 1, Austria 0

Jordania 1, Argelia 2

Sábado 27 de junio

Argelia vs.Austria, 22:00 horas

Jordania vs.Argentina, 22 horas

Escenarios argentinos

asegurado primer lugar del grupo.

del grupo. Se enfrentará a Cabo Verde en dieciseisavos de final.

Escenarios de Austria

Austria en segundo lugar: Gana o empata contra Argelia.

Gana o empata contra Argelia. Austria en tercer lugar: Derrota vs. Argelia.

Escenarios de Argelia

Argelia en segundo lugar: Victoria contra Austria.

Victoria contra Austria. Argelia entercer lugar: Empate o derrota vs. Austria.

Jordania: Eliminado