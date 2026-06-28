Jude Bellingham hace afirmación sobre Harry Kane: Es el mejor jugador de Inglaterra de todos los tiempos

Jude Bellingham ha llamado a Harry Kane el mejor jugador de la historia de Inglaterra y dijo que nadie ha “demostrado más” por su país después de que ambos marcaran en una victoria por 2-0 sobre Panamá para ganar el Grupo L de la Copa del Mundo 2026.

El Bellingham del Real Madrid abrió el marcador en el minuto 62 antes de cruzar para que Kane rompiera el récord de 10 goles de Inglaterra en las finales de Gary Lineker, anotando por 82ª vez internacionalmente para moverse 29 puntos por delante de cualquier otro jugador de los Tres Leones en la historia.

“Me he construido una buena relación con Harry en los últimos cuatro o cinco años,” dijo Bellingham. “Es un honor jugar con él.

“Es el mejor jugador de Inglaterra de todos los tiempos. Es el que ha demostrado más que nadie, más que cualquier otro jugador de Inglaterra.

“Es bastante fácil jugar con él. Está en un nivel increíble, en este momento. No dudas de él en absoluto, en términos de si va a marcar la diferencia en el juego y lo hizo de nuevo hoy.”

Solamente siete jugadores tienen más goles en la Copa del Mundo que Kane, incluidos el máximo goleador de 2026 Lionel Messi y Kylian Mbappe, que ha tenido un comienzo prolífico en las finales para Francia.

Cristiano Ronaldo de Portugal, que es el máximo goleador de todos los tiempos en el fútbol internacional, tiene dos en las finales actuales y 10 en total en el torneo.

Kane describió su último hito como “otro orgulloso de alcanzar” y dio crédito a Bellingham por “otra actuación destacada”.

“Jude se ve en forma, afilado y parece tener la motivación para salir y demostrar al mundo el tipo de jugador que es,” dijo el delantero del Bayern Munich a ITV.

“Su esfuerzo, correr sin parar, defender, seguir a la pelota, es el tipo de jugador que queremos en nuestro equipo. Jude es un corredor fantástico con y sin la pelota.

“Hace carreras desde atrás y es difícil de seguir, es fuerte, es físico. Es un jugador fantástico en general.

“Jude hizo una gran jugada y un gran centro, simplemente lo colgó. Estaba esperando eso durante todo el juego, solo para superar a mi hombre.

“Fue agradable verlo entrar y esperemos que no sea el último de este torneo.”

Inglaterra jugará su próximo partido en los octavos de final contra la República Democrática del Congo. Aquí están sus resultados, próximos partidos y horarios potenciales.

Se había hablado de que Kane descansara, pero el jugador de 32 años no estaba entre los cinco cambios de Inglaterra con respecto al empate 0-0 contra Ghana el martes anterior.

Reece James se espera que se pierda dos partidos por una lesión en el tendón de la corva y Djed Spence, Noni Madueke, Declan Rice y Anthony Gordon pasaron al banquillo.

Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Morgan Rogers, Bukayo Saka y Marcus Rashford entraron.

Alineación inicial de Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guehi, Jarell Quansah, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Bukayo Saka, Harry Kane, Marcus Rashford

Suplentes de Inglaterra: Dean Henderson, James Trafford, John Stones, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Djed Spence, Declan Rice, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Noni Madueke, Ivan Toney