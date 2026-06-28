Los costos de la guerra en Irán persistirán a pesar del fin del conflicto, dicen los expertos.

Un espectacular repunte económico está en camino, prometió el presidente Trump a los estadounidenses la semana pasada, galvanizado en parte por un acuerdo negociado este mes para poner fin a su guerra con Irán.

“Pronto estarán a $2.50 el galón de gasolina”, dijo Trump a una multitud el miércoles por la noche en el National Mall. El próximo año, dijo, “está preparado para un auge económico como nunca antes ha visto ninguna nación”.

Los economistas son escépticos. Los efectos de la guerra y otros factores que impulsan la inflación probablemente permanezcan durante meses, dicen los expertos, presentando un desafío continuo para los hogares estadounidenses – y para el partido de Trump mientras busca mantener el control del Congreso en las elecciones de medio término de noviembre.

El fin de la guerra no creará “un retorno completo”, dijo Patrick Harker, profesor de la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania y ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia.

“Los mercados siguen siendo cautelosos, y la infraestructura que ha sido destruida [en el Medio Oriente] va a llevar un tiempo para ser recreada”, dijo Harker. “La inflación va a mantenerse elevada por un tiempo”.

Los precios del petróleo estaban bajando la semana pasada – cayendo a su nivel previo a la guerra el viernes – y el precio promedio de la gasolina cayó 7 centavos por galón respecto a la semana anterior. Pero llevará tiempo significativo para que el envío de petróleo se recupere a través del Estrecho de Hormuz, se reconstruya la infraestructura y bajen los precios de la gasolina, dijo Michael Negron, investigador principal de oportunidades económicas en el Centro para el Progreso Americano.

“Esperaría que continuara bajando gradualmente”, dijo Negron, pero “no vamos a volver en cuestión de semanas a los $2.90 por galón”.

Esto significa que es poco probable que los precios de la gasolina y de otros productos esenciales mejoren dramáticamente antes de las elecciones de medio término, en las que la asequibilidad se ha convertido en un tema crucial. Podría acentuar los desafíos para los republicanos, que están defendiendo sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU., mientras los demócratas buscan aprovechar el tema para ganar terreno.