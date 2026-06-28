Mundial: Messi envía a Argentina a la cima, Inglaterra se enfrentará a la República Democrática del Congo, Irán fuera

Lionel Messi anotó su sexto gol del Mundial de 2026, Harry Kane envió a Inglaterra a la cima de su grupo e Irán quedó eliminado del torneo.

Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos de la Copa Mundial mientras Argentina continuaba su racha ganadora, mientras que Inglaterra derrotó a Panamá 2-0 el sábado para hacerse con el primer puesto de su grupo.

Inglaterra se ha preparado para un choque de octavos de final con la República Democrática del Congo, los perdedores africanos que están clasificados a las rondas eliminatorias por primera vez.

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Jude Bellingham y Harry Kane fueron los goleadores de una laboriosa victoria para Inglaterra en el New York New Jersey Stadium de Nueva Jersey, consiguiendo el primer puesto del Grupo L y una cita con la República Democrática del Congo en Atlanta el miércoles.

La República Democrática del Congo avanzó después de una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán en Atlanta, su primera victoria en un partido de la Copa del Mundo, que los vio terminar terceros en el Grupo K como uno de los mejores terceros clasificados.

Colombia encabezó el Grupo K después de empatar 0-0 con la Portugal de Cristiano Ronaldo en Miami. El resultado significa que los portugueses ahora se enfrentarán a Croacia en los octavos de final y a un posible encuentro con la campeona de Europa, España, en los octavos de final.

‘Daremos un paso adelante’: entrenador de Inglaterra, Tuchel

Inglaterra tuvo que trabajar duro gracias a un equipo de Panamá bien organizado, y parecía encaminarse a repetir su deslucido empate 0-0 con Ghana, hasta que Bellingham abrió el marcador en el minuto 62 antes de brindar una asistencia a Kane cinco minutos después.

“Era lo que esperábamos: un partido difícil contra un oponente físico”, dijo el técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel.

“Es un equipo difícil contra el que marcar, y fuimos el único equipo que creó esta cantidad de oportunidades y marcó dos veces”, añadió Tuchel, antes de predecir con confianza que Inglaterra mejoraría durante la fase eliminatoria.

“Daremos un paso al frente”, dijo el alemán. “Cuanto más grandes sean los juegos, más grandes seremos nosotros”.

Croacia vence a Ghana

Mientras tanto, Croacia consiguió el segundo lugar del grupo detrás de Inglaterra con una victoria por 2-1 sobre Ghana en Filadelfia. Petar Sucic y Nikola Vlasic marcaron los goles de Croacia, lo que obligó a Ghana a conformarse con el tercer puesto.

La victoria de Croacia apagó las esperanzas de Escocia de meterse entre los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros clasificados, sellando su eliminación del torneo. El técnico escocés, Steve Clarke, dimitió rápidamente.

Los resultados del viernes ya habían garantizado a Inglaterra, Croacia y Ghana un lugar en las rondas eliminatorias, siendo la única cuestión por resolver el orden de clasificación.

Croacia se enfrentará a Portugal en Toronto el jueves.

Messi anota desde el banquillo y Argentina lidera el grupo

Messi anotó su sexto gol de la Copa del Mundo 2026 cuando un equipo argentino en gran medida de segunda fila terminó su campaña de grupo con una victoria por 3-1 sobre Jordania. El maestro argentino Messi anotó el gol número 19 de su carrera en la Copa Mundial, ampliando su récord, después de aparecer como suplente en la segunda mitad en Arlington, Texas.

Argentina, actual campeona, que encabezó el Grupo J con tres victorias en tres partidos, se enfrentará a Cabo Verde en la siguiente ronda después de que la nación insular se convirtiera en el país más pequeño en clasificarse para las fases eliminatorias de la competición.

Austria y Argelia empataron 3-3 para concluir la fase de grupos, y ambos avanzaron a los dieciseisavos de final. El sorteo también confirmó la eliminación de Irán, un día después de que empataran con Egipto en su último partido de la fase de grupos.

Los austriacos empataron a los seis minutos del tiempo añadido gracias a Sasa Kalajdzic para salvar el pellejo del Mundial, pero los iraníes ya no pudieron ser uno de los mejores terceros clasificados y quedaron eliminados.

Austria terminó segunda en el Grupo J y se enfrentará a España en la fase eliminatoria, mientras que Argelia avanzó como uno de los mejores terceros clasificados y se enfrentará a Suiza.